Laura Acuña niega el estar con su esposo por esta contundente declaración

La vida sentimental de Laura Acuña ha sido todo un misterio desde que su esposo, el reconocido empresario y joyero Rodrigo Kling fue acusado por presunto lavado de activos.

Desde entonces existe la duda sobre si realmente esta pareja se divorció o si llegaron a un acuerdo de no vivir en la misma casa para que los problemas legales del famoso millonario no empañaran la carrera e imagen de la madre de sus hijos. Sin embargo, tras pequeñas pistas en redes sociales, la presentadora dejó ver que ella seguía con esta relación, pero de una forma cada vez más privada, casi clandestina, para así no causar más polémicas o falsos rumores.

Pero, para sorpresa de muchos, esta también abogada y modelo confesó en el programa de Eva Rey que tiene bastante tiempo sin tener intimidad, lo que generó suspicacias sobre si está realmente mintiendo para proteger a su familia o si es realidad que hubo una separación o divorcio.

Laura Acuña desconcertó a sus seguidores

En esta oportunidad la periodista española Eva Rey, no dudó en mostrar otra cara de Laura Acuña, pues a través de su programa que se transmite por el canal de YouTube y que lleva por nombre ‘Desnúdate con Eva’, la colombiana, sin pensarlo mucho, comentó que desde hace algún tiempo no mantiene relaciones sexuales con un hombre.

“¿Hoy qué es? Jumm. No hay una canción de esas que dice ‘hace jumm’. Es verdad, dijo la bumanguesa, que es bendecida”, respondió la presentadora causando aún más dudas sobre su vida amorosa en la que de ser cierto, negó que sigue con Kling y que es verdad que hubo una separación o acuerdo entre ambos para no lastimarse o empañar sus carreras.

“Yo me quiero mucho, pero yo. Todo el mundo debería conocerse para poder saber cómo guiar al otro, porque sino es difícil”, agregó Acuña como para despistar a sus seguidores quienes aún desconoce qué es lo que realmente pasa en su vida. “¿Se separó Laura Acuña?”, fue la gran interrogante que hicieron sus fans en las redes.