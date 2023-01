“Vaya a comer flores”: Marcela Mar afirmó ser fan de la meditación y se la ‘montaron’

Marcela Mar fue tendencia en los días pasados gracias a que salió a comentar en redes sociales, las razones que la llevaron a retirarse las prótesis mamarias. Todo este hecho se originó debido a una complicación de salud que la llevó a ser internada por algunos días en la clínica.

En su mensaje menciona como personajes como Pamela Anderson y Natalia París impactaron en su decisión de someterse a este procedimiento quirúrgico. “A mis 18 años tenía un busto pequeño y por eso no me sentía mujer, creía que los chicos que me gustaban no se iban a fijar en mí”, contó.

“Al poco tiempo un implante me hizo un rechazo, luego pasé por el quirófano dos veces más. Unos cuantos años después se perforó una y nuevamente tuve que cambiarlas”, y además de esa complicación entraron otros

Pero pasando la hoja, ahora la actriz vuelve a dar deque hablar en redes, pero esta vez no fue por algún nuevo mensaje de concientización a la salud, sino por un comentario que terminó por hacerla ‘la burla del día’, en Twitter.

El comentario de Marcela Mar que la hizo ‘pasar pena ajena’ al decir que le gustaba mucho meditar

La actriz se tomó su cuenta personal de Twitter para hacerle saber a sus seguidores lo mucho que ama la meditación. Desafortunadamente, este comentario no sentó muy bien y muchos se lanzaron en su contra, porque fue considerado como un acto de ‘soberbia’ que Marcela dejó ver.

“Hoy medité 4 horas y 30 min en la sesión de la mañana. Y 3 horas en la tarde. Para un total de 7 horas y 30 minutos… batí mi récord, estoy feliz y quería contarles!”, fue el entusiasta mensaje que la colombiana posteó.

Las burlas no tardaron en llegarle, y lo que era un mensaje de positivismo que la actriz quiso compartir con su comunidad, rápidamente se vio opacado por las burlas al respecto. Ahora es tachada de ser una ‘insensible privilegiada’ que ‘no sabe en qué más gastar su tiempo’.

“Y prendiste el noticiero y mandaste todo pa su merde jajajajajajajajajaja”; “¿Y cuál es la necesidad de difundir ese gran logro de introspección, autoconocimiento y humildad por redes sociales?”, “Jajajajja quien tiene Plata como para darse el lujo de medir un hpta lunes???? Jajajajaja no jodas”, son solo algunas de las burlas que le han llenado su sección de comentarios.