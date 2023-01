Si ella pudo el resto igual: descendiente colombiana logró casarse con superestrella de Corea del Sur

Para todas aquellas personas que aman el entretenimiento del Corea de Sur, como las bandas de K-Pop o a los actores y celebridades de allí, y que suelan con tener la oportunidad de enrollarse con alguna de estas personalidades, este sueño no estaría tan alejado de la realidad.

Por medio de plataformas digitales, se ha conocido que la superestrella Song Joong-ki anunció su nuevo matrimonio con la nativa británica Katie Louise Saunders, pero más allá del status de su apreja, lo que tomó por sorpresa s todos fue la nacionalidad de su prometida.

A traves de un comunicado oficial que Song Joong-ki emitió para confirmar su compromiso: “Juré pasar mi vida futura con Katie Louis Saunders, quien ha estado a mi lado, apoyándome, cuidándose unos a otros y pasando un tiempo precioso conmigo. Hoy, después de registrar nuestro matrimonio, estamos en camino para comenzar nuestra vida como pareja basada en una profunda confianza y amor”, reveló.

Así mismo agregó en sus comentarios que: “Naturalmente, esperábamos el sueño de crear una familia feliz juntos”.

Song Joong ki se casó por civil con Katy Louise Saunders 💕 y anunció que esperan un bebé🤰



Ella es inglesa de padre inglés y madre colombiana, y vivió mucho tiempo en Italia en donde se dedicó a la actuación y al modelaje.



— liry onni (@LiryOnni) January 30, 2023

La actriz es de descendencia colombiana. Su mamá es de Colombia mientras que su padre es británico

El actor surcoreano admitió haber salido con Katy en diciembre del año pasado. La agencia reveló que la novia de Song Joong-ki no es una celebridad británica y que los dos comenzaron a salir en 2020. Katie trabajó como actriz en el pasado, pero ahora se dice que está jubilada.

Katie nació en 1984 y es un año mayor que Song Joong-ki. Nacida de padre británico y madre colombiana, creció en Italia e Inglaterra.

Tras conocerse la descendencia de la actriz, en Colombia muchos se han regocijado con la noticia, y se han manifestado por medio de redes sociales, especialmente en Twitter, con palabras de apoyo y felicitación:

“Lo precioso que va a ser ese bebé. Va a recibir mucho amor”, “Esto rompe esquemas no conozco mucho famosos de Corea la verdad muy pocos, pero un matrimonio coreano/extranjero. Wow eso les abrirá las “puertas” a muchos que deseen relaciones no exactamente solo con su gente. Él lo merece”, “Siempre me sorprende la manera en como llevan la relación los actores Koreanos… nunca se los ve con nadie y de pronto zas, casados próximos a tener un bebe… deben de enseñarnos un poco más de esa privacidad como la consiguen” o “El bebe plurilingüe desde la cuna ingles, español, italiano y coreano”, son tan solo unas cuantas de todas las felicitaciones que ha recibido el actor tras dar la noticia.

