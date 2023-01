Así fue como a Yina Calderón la sacaron de su barrio lujoso sus vecinos clasistas

Las fiestas y demás actividades en las que no puede faltar la música y la bulla a todo volumen forman parte del sello personal de las celebraciones familiares de Yina Calderón quien sorprendió a sus seguidores con una reveladora confesión sobre su repentina mudanza.

Y es que la reconocida DJ aseguró en una entrevista para la emisora Tropicana que hace poco debió cambiar de dirección, pues a su alrededor tenía a vecinos muy clasistas que no paraban de criticarla y pedirle que moderara sus celebraciones, pues les causaban mucho malestar. Por eso, luego de una reunión de condominio ella recibió un comunicado que fue firmado por todos en el que se le solicitaba que se retirara de ese lujoso apartamento en el que desde que ella llegó se llenó de ruido.

La colombiana, sin pena, confesó que ella antes vivía en Salitre, un lugar muy lujoso de la capital colombiana, pero ante las presiones de sus vecinos debió recoger sus pertenencias e irse con su familia a Castilla, un sector más popular y en el que no ha recibido hasta ahora ningún tipo de quejas.

Yina Calderón reveló el motivo de su mudanza

“Yo siento que ni es culpa mía, ni la de los vecinos. Simplemente yo estaba en el lugar donde no tenía que estar, porque si yo soy una mujer de rumba, si a mí me gusta el alboroto, si a mí me gusta llevar mariachis y mi vida guarachera es así. No tenía que meterme en un sector donde viven políticos, senadores (…) entonces los entiendo a ellos y también no era mi espacio donde yo debería estar”, dijo Yina Calderón al ser interrogada sobre las razones de su repentina mudanza.

Además, ella alegó que cometió un error al elegir un pequeño apartamento para recibir a su gigantesca familia que además disfruta de las fiestas y el bullicio, por eso ahora compró una casa muy amplia en la que no molesta a nadie.