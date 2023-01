“Mera tóxica”: colombiana siguió a su novio en taxi para verlo ‘motelear’ con otra

Una de las tendencias que se ha visto más fuerte en Twitter por estos días ha sido el de la sección ‘Momentos que me mantienen humildes’, donde los cibernautas comparten sus experiencias más vergonzosas y jocosas.

Pues uno de estos relatos ha terminado por volverse viral, en medio de la controversia y la coyuntura que presentó Shakira con su ‘tiraera’ contra su ex Gerard Piqué y ‘su moza’. Sucedió en la ciudad de Neiva, e involucra el descubrimiento de una infidelidad.

Por medio de su cuenta de Twitter, ‘Liliana’, narró como le pagó a un taxista para que fuera su cómplice y con ella en el carro, se dispusiera a segur a su expareja, por la módica suma de $150.000 pesos. Al finalizar el recorrido, lo lograron seguir hasta el motel donde el hombre se vería con su amante.

“Momentos que me mantienen humilde y haber pagado 150.000 a un taxista que me “ayudó” siguiendo a mi ex novio por todo Neiva para verlo finalizar el trayecto ingresando a un motel con otra.”, comentó la usuaria de Twitter.

Pues la historia no termina ahí, en un segundo apartado, continuó con su relato afirmando que no solo llegó al lugar y descubrió el engaño, se fue hasta la recepción y se hizo anunciar para que supiera su pareja, que ella se encontraba en el lobby del motel.

En su relato, la twittera cuenta como su esta persona no solo la manipuló, con acciones previas al engaño, sometiéndola a ‘gaslighting’ y a tratarla de mentirosa, pero lo que él no sabía es que ella se había auto-compartido la ubicación de su pareja a su propio dispositivo.

“El man me dijo que me arreglara y luego pasaba por mi para ir juntos al supuesto cumpleaños. Me arreglé y le escribí que ya estaba lista (me dejó en visto) ... lo llamé y nunca contestó. e dejó plantada me contestó 1 de las 200 llamadas que le hice, respondiendo “no quiero que vengas, estoy con mis amigos”, eso fue lo que le bastó para salir a emprender su búsqueda para terminar encontrase con lo inevitable.

Me dijo que estuvo en los cumpleaños de su amigo y así había sido siempre, yo le confesé que me había compartido su ubicación, que como me podía negar todo si yo llamé a la habitación. El man tenía la capacidad de manipularme y yo hasta empecé a dudar de mi!!! — Liliana (@lilianaRperdomo) January 19, 2023

Al día siguiente el man me dijo que lo mejor era que termináramos O SEA, ÉL ME TERMINÓ A MI (soy una estupida) que porque yo había violado su privacidad compartiéndome su ubi y que eso le parecía obsesivo, que de verdad yo estaba muy loca — Liliana (@lilianaRperdomo) January 19, 2023

Las reacciones han sido completamente divisivas y han hecho esto viral

“La verdadera razón por la que eres humilde es por guardar algún tipo de respeto por esa porquería de ser humano amiga con todo cariño”, “¿Cómo que actualmente le tienes mucho respeto y lo recuerdas con mucho amor?”, “Lo que MÁS me sorprende es que aclares que le tienes mucho respeto y lo recuerdas con mucho amor o sea ??? Ajsjsjs de verdad que la nobleza en carne y hueso.”, afirman, pues no entienden com puede decirle ‘amor’ a algo que solo le causó dolor y humillación, como ella misma lo describe en su historia.

Incluso al punto de hacerle sentir ‘ataques de pánico’ y ‘ansiedad’, com expresa en uno de sus trinos.

Dizque lo recuerdo con mucho cariño y respeto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/3kn34iklNE — Carolina Gordillo 🇨🇴🇦🇷 (@carolinagky) January 20, 2023