¿Adios Chimoltrufia? nueva presunta ‘moza’ de Piqué barre y trapea el piso con Clara Chía

¿Ya sabrá Shakira? Las redes sociales estallaron nuevamente en contra de su expareja pero no porque ella haya hecho algo nuevo en contra de este hombre. Se ha filtrado información de que aparte de Clara Chía, el ex deportista estaría saliendo contra mujer.

Todo se supo gracias al periodista que ha sido el talón de Aquiles de Piqué desde hace meses, quien reveló que aparte de Clara Chía, la presión de que Shakira ha puesto en su contra lo llevó a buscar a otra mujer.

No obstante, tras revelarse la identidad de la nueva novia de Gerard Piqué, la mujer ha puesto su cuenta de Instagram en privado. Su nombre es Julia Puig, vive en Barcelona y tiene un Master en Derecho Penal Económico.

En redes no demoraron en comparar a esta nueva persona en la vida de Piqué, y ahora vaticinan que los días de ‘Clara Chía la Chimoltrufia’ están más que contados, pues afirman que la ‘nueva’ es mucho más hermosa que ‘la otra’, y que con lo ‘patán’ que es el ex deportista, no va a importarle echarla a la calle después de todo lo que la hizo pasar, y al acoso mediático al que la expuso.

Internautas le van diciendo a Clara Chía que ‘empaque sus cosas’ porque pronto la van a reemplazar

La vieja con la que Piqué le puso cachos al cacho está más buena que el cacho, todo hay que decirlo. — ⭐McPapi Soldado de Irene⭐ (@ElPablanguitas) January 20, 2023

Las críticas no se han hecho esperar, y Clara Chía ya no es comparada con el mujerón de Shakira, donde obviamente no le llega ni siquiera al dedo gordo de su pie, sino que ahora han puesto a ambas mujeres en contra y ahora la denomina ‘una pelea de mozas’. Incluso, aseguran que Shakira y Clara Chía deberían unirse para ‘acabarlo’.

Esto también ha llevado a otros a cuestionarse por que estas mujeres están detrás de este hombre, sabiendo que no le importó acabar con su hogar y con la dignidad de su propia esposa, y en escenarios donde ellas podrían terminar peor.

Si Piqué terminará con Clara Chía, la pobre mujer solo será un peon más en su juego, y lo humillada no se lo quita nadie, más cuando la propia Shakira lo hizo sin piedad alguna. Pero por ahora, solo se ven comentarios de como la otra está ‘más buena’ que ‘el cacho’.

“Ahora Piqué cambió a Clara Chía por la abogada Julia Puig. Ahora quién sigue? Cuiden a sus mamás!”, “La que se quede con Pique pierde...”, o “Seguro van a mostrar a la otra en público, lindo el triangulo Clara La inocente, Julia Puig Gali y el cachón, que vergüenza en serio.”, han sido algunos de los comentarios al respecto.