“New Era” se impone en la moda colombiana y en todo el mundo

New Era Cap Colombia (New Era Cap Colombia)

NEW ERA, la marca icónica de gorras más importante del mundo con más de 100 años de experiencia, sigue apostando por el mercado colombiano, en esta ocasión, Bogotá es su nuevo punto de referencia con la apertura de su nueva tienda del país en la capital de 60 metros cuadrados.

Con una estrategia de negocio definida que apunta a la oferta integral de producto entre el segmento de gorras y línea lifestyle con prendas de vestir, garantía directa y respaldo de la marca, la gigante, espera llegar a crecer dos dígitos al cierre de 2023.

Su objetivo principal es consolidarse como una compañía reconocida en el segmento lifestyle colombiano, impactando principalmente la población entre el rango de los 15 a 40 años de edad, amantes de los deportes y de la moda. Por eso, apuesta a la apertura de varias tiendas durante el 2023, incluyendo su nuevo e-commerce, paso importante para expandirse en el mercado nacional.

Santiago Cifuentes, Gerente New Era Colombia y Ecuador, afirma que “esta proyección se basa en una estrategia de colaboraciones que se verán en el transcurso del año. No solamente queremos seguir escribiendo nuestra historia como la marca líder del streetwear sino, también, del lifestyle, por lo que implementaremos la llegada de productos que facilitarán a los colombianos armar sus looks completos. Además, veremos colaboraciones muy importantes como los

100 años de la Warner Bros, con Alpha Industries entre otros; estampados, parchados, accesorios, medias, zapatos y colecciones exclusivas.”

New Era es una empresa en constante crecimiento y visionaria, siempre a la vanguardia del mercado, con tecnología de punta que le permite crear gorras avanzadas para la práctica de cada deporte, haciendo énfasis en el bienestar de sus usuarios al tener gorras con filtros de protección UV y materiales antimicóticos que evitan la creación de hongos o malos olores cuando hay sudoración.

Así mismo, vela por la protección del medio ambiente con una línea de gorras producidas con material reciclado, principalmente con botellas de plástico.

La oferta de valor se suma en llevar a los fanáticos de la marca un portafolio integral de productos donde encontrarán gorras para los amantes de los deportes como béisbol, baloncesto, fórmula uno, fútbol americano, fútbol, golf, y amantes de la moda que quieren complementar su outfit no sólo con un accesorio, sino también con diversas prendas como hoodies, camisetas y pantalones.

Los colombianos encontrarán productos desde $49.000 mil pesos hasta los $500.000 mil pesos colombianos.