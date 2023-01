¿Hermana de Clara Chía?: Paola Jara se ‘amonó’ y esta irreconocible

Ya van algunas semanas desde que Paola Jara dio de que hablar en redes sociales gracias a un supuesto ‘nuevo look’ que se había hecho, pero todo resultó siendo una vil farsa, pues fue simplemente el efecto visual que se usó para su más reciente video musical. El nuevo estilo de cabello que se le vio fue de tonalidad rubia y con un corte bastante pronunciado.

Pero todo apuntaría a que a la cantante le quedó gustando ese tono de cabello en ello, y no han pasado horas desde que anunció el nuevo look de cabello para este nuevo año, pero esta vez si fue un cambio real.

Para quienes no lo habían notado, Jara ha venido aclarando su cabello poco a poco. A inicios de su carrera, su cabello se caracterizaba por ser de castaño oscuro, mientras que los últimos años su tono ha sido de variedad de cobrizos. Pero año nuevo, vida nueva, y cabello nuevo, por ese motivo la cantante decidió ‘aclararse las mechas’, pero en redes no han sido sino darle burlas y criticas

Comparan la nueva cabellera de Paola Jara con el de la pareja de Piqué

Para muchos, lo que se hizo la artista colombiana fue ‘lo peor’ pues aseguran que su cabello rojizo le favorece más, pero que con su nueva apariencia solo consigue parecerse ‘a la Clara Chía’, nueva pareja del exjugador Gerard Piqué.

Y es que no es para menos, pues la esposa de Jessi Uribe suele ser comparada con esta mujer en los comentarios que suelen dejar en sus redes sociales, debido a que su relación con Jessi fue producto de una infidelidad, tal y como pasó con Piqué y Clara Chía.

“Si cambio pero sigue siendo la misma”, “Ay si. Se ve mucho Mejor. Ese cabello tan negro. Se ve mal. Ahora si te ilumina tu rostro”, “así se quede calva la van a reconocer por ser la moza y la segundona toda la vida”, entre muchos más.

Jessi Uribe tendría hijos con una mujer que no es Paola Jara

Incluso, para levantar más curiosidad entre los fans de Jessi Uribe y Paola Jara, la vidente aseguró que luego de la ruptura entre ambos el cantante de música ranchera popular iniciaría una nueva relación con la que se sentiría más a gusto y que incluso lograría su sueño de ser padre de nuevo con su nuevo amor.

“Lo veo casado nuevamente, terminando, claro, con Paola Jara, se vuelve a casar y con otra mujer con la que va a tener dos hijos más, eso es lo que sigo diciendo porque la clarividencia no se cambia”, añadió la experta en astrología y el tarot. Con esto se confirma la teoría de que al no cumplir el deseo de expandir aún más la familia, el cantante miraría hacía otros horizontes más “fértiles” y que estén dispuestos a lograr su meta de vida familiar que no ha logrado con la intérprete de ‘Como si nada’ a quien no le ilusiona el tener hijos.