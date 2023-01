Los atuendos “desatinados” y amplios por los que aseguran que Clara Chía oculta un embarazo

Desde que Clara Chía salió a la palestra pública ha sido señalada duramente sobre todo por su manera de vestir, pues hasta la fecha no ha lucido un traje que le haga destacar su figura.

Pues hasta ahora, solo se le ha visto llevar el vestido de rayas verticales de colores que fue muy criticado por no ser apto para lucir en una boda, evento en el que hizo su debut de la mano del deportista y desde entonces, no ha atinado ningún look, pues luego de ello comenzó a usar prendas amplias o llamadas oversize en tonos oscuros, con los que llegó a generar la matriz de un posible embarazo que busca ocultar.

Incluso, en sus recientes salidas, esta chica no deja de lado el calzado deportivo, así como sacos o chaquetas largas que usa sobre gruesos suéter, así como pantalones holgados con los que no se percibe ya su figura. Con ello se acrecientan cada vez más los rumores.

Los looks de Clara Chía que hacen pensar que está embarazada

Y aunque Clara Chía hizo un ligero intento por lucir un camisero de rayas muy holgado, luego de ello, no ha dudado en recurrir a los jeans o pantalones también deportivos con los que una vez más se genera la idea de que hay algo que está ocultando debajo de las amplias prendas de vestir que usa y que no son del agrado de sus seguidores y haters.

Pero, lo que más sorprendió es que en su reciente viaje a Praga, ella se recargó de amplios trapos y bufandas con las que no dejó ver nada de piel. Y para rematar, en su reciente paseo con sus suegros, esta jovencita lució un set deportivo bastante ancho con el que una vez más la mayoría se pregunto ‘Qué está ocultando la novia del exjugador del Barcelona?

Hasta ahora solo el tiempo lo dirá, pues pese a que ha mostrado algunas “mejoras” en su aspecto, sobre todo en su peinado, su look sobrio y misterioso sigue siendo rechazado y hasta cuestionados por los internautas en las redes.