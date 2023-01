Joven vendió fotos de sus pies y terminó metida ‘en algo turbio’

Esta denuncia fue puesta por la victima a traves de la cuenta de TikTok de la joven. Señaló en el video que una cuenta de Instagram llamada ‘Lore y sus tacones’ le había enviado mensajes desde hace pocos días atrás. Cuando ella decidió preguntar de qué lugar le escribían, le dijeron que desde Bogotá.

La cuenta de Instagram, ‘Lore y sus tacones’, empezó a insistirle a la mujer para que hicieran una ‘colaboración artística’. Presuntamente esta cuenta estaría siendo usada por una mujer.

El acuerdo que dicha página le propuso fue que la cibernauta aceptara tomarse fotos de sus pies con determinado calzado, pero en espacios cerrados como la lavadora, la cama, afirmó la víctima. El concepto de las fotos aparentemente era “encierro por la pandemia”.

La ahora víctima, afirmó que no vio ningún problema al inicio, pues si se trataba de un emprendimiento, no es un secreto para nadie que esta no es una labor fácil, y por eso accedió a hacer dicho registro fotográfico con las especificaciones dadas. Además, la misma persona detrás de esta fachada le aseguró que recibiría calzado gratis en retribución por sus fotos.

La denunciante, envió varias fotografías donde mostraba sus piernas y pies, sin embargo, pero la persona detrás de la cuenta jamás estaba conforme con las fotos que le mandaba: “Yo le envié muchas fotos, que se viera bien el calzado, pero ella quería otro tipo de fotografía”, aseveró.

De acuerdo con el relato de Melissa, nombre de la víctima, ella le alcanzó a enviar una cantidad considerable de fotos y a subir contenido a sus historias de Instagram, para que así sus amigos siguieran a la marca.

Pero la historia termino por tomar un giro bastante desagradable

Cuando la joven empezó a montar este contenido, recibió un mensaje de otra víctima de esta misma modalidad de estafa, y ella le aseguró que sus fotos muy posiblemente estén siendo usadas para contenido de adultos y páginas de esta indole.

Ahora muy preocupada, la joven cortó todo contacto con esta cuenta y eliminó los mensajes. “Les cuento esto para que sean más desconfiados y no les vaya a pasar”, afirmó la joven en aras de que algo así no vuelva a pasarle a ninguna mujer.

Este es el video de la creadora de contenido que fue estafada para que diera fotos de sus pies gratis: