“Devuélvase a su país”: francesa se queja por pagar más en museos y ‘se la montan’

Por Twitter se volvió viral la queja de una francesa, quien sintió que le estaban ‘robando’ al tener que pagar más dinero por ser extranjera, para poder ingresar al Museo Nacional en Bogotá.

La mujer reclama que le parece bastante ‘injusto’ el tener que pagar más por no ser colombiana, y las redes no han tenido compasión con ella, pues de hecho la tachan de ser una ‘ignorante’, y si bien al parecer la cibernauta vive en Bogotá, es bien sabido que las tarifas para los extranjeros para ingresar a los museos son más caras, ya sea en Colombia o en otro lado del mundo.

Pero eso n fue impedimento para que la mujer se quejara ‘de este mal servicio’, cuando eso es un estándar en cualquier país, y se despachó contra la propia ministra de cultura, Patricia Ariza, por ser quien aprobó el alza en el precio para las entradas a estos lugares.

“Qué belleza de reforma la suya @PatriciaArizaF! No lo puedo creer. Esta mañana quería ir al Museo Nacional. Resulta que no entré al verme discriminada por el único hecho de ser francesa. No por los empleados, que todos se portaron super bien, amables y comprensivos.” exclamó la mujer. Como era de esperarse, se llevó su ‘arrastrada’ en redes.

Qué belleza de reforma la suya @PatriciaArizaF ! No lo puedo creer.Esta mañana quería ir al Museo Nacional. Resulta que no entré al verme discriminada por el único hecho de ser francesa. No por los empleados, que todos se portaron super bien, amables y comprensivos. Abro hilo. pic.twitter.com/xxCkxByjVx — Guylaine ROUJOL (@GuylaineRoujol) January 15, 2023

Tras sus exigencias, los colombianos le piden que se vaya a su país de origen ‘por quejona’

Estas palabras no han sentado bien para los colombianos que se encontrar con este tuit, pues aparte de despacharse contra la mujer, le piden que se informe antes de hablar. Ella afirma qué en su país, Francia, la regla es que todos sin importar la nacionalidad pagan la misma tarifa para ingresar a los museos.

Rápidamente esto fue desmentido, y ahora las burlas no paran contra la mujer, y de hecho aprovecharon para ‘echarle en cara’ los altos precios que los turistas deben pagar para visitar un museo en territorio europeo.

“En muchos museos del país los extranjeros pagan más y los oriundos entran gratis, verbo y gracia Tierradentro y muchos otros, lo sé porque trabajo desde hace cuatro años en varios museos del país. Y lo que te pasó no es discriminación, siendo investigadora deberías saber eso.”, “O sea mi amor, que esperas? si no eres de este país? dime qué esperas? que tengas todos los beneficios que tiene un colombiano?”, “En Argentina las entradas a museos y sitios de turismo son más costosas para los extranjeros. Eso no es raro. Que sumercé crea que por ser extranjera debe ser digna de pleitesía es otra cosa.” o también “Se nota que no ha visitado Cuzco o Machu Pichu, tarifa y vagón aparte para extranjeros con show abordo e inca cola, nacionales y residentes de la comunidad andina es más económico, le falta viajar un poco por Latinoamérica, no es discriminación son leyes de cada país”, son algunos de los comentarios que le han dejado.

Primero dice que los colombianos son racistas y xenófobos con ella por ser francesa para después decir que el país ha sido un “mierdero desde siempre”. ¿¿?? https://t.co/oXVxS5AjpA — ANGIE ACOSTA (@angieacostam_) January 16, 2023

Me acuerdo del "verme discriminada por ser francesa" y me da es como rabia ome. — Sudaka y orgullosa. (@Punkecit0) January 16, 2023