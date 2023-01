“Habló el adefesio humano”: ‘despedazan’ a Valentina Lafaurie tras mostrar su lado más racista

En las últimas horas, la uribista Valentina Lafaurie, quien es familiar del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, ha sido tendencia en redes por la forma tan racista en la que se refirió a una funcionaria pública, así como la clase de comentarios que suele hacen con ganas de que le presten atención.

La polémica se presentó por una foto que ella compartió en su cuenta de Twitter, y donde encierra a una funcionaria de color en un círculo, y la señala de ser ‘lo peorcito que manda Colombia’ a reuniones diplomáticas.

La mujer suele ser tachada de ser inhumana, es racista, es machista, transfóbica y homofóbica, y con esto solo se comprueba. Anteriormente, esta misma persona había mantenido actitudes racistas contra la deportista Linda Caicedo.

El horrible mensaje de Lafaurie contra una persona de color

“Nadie aquí tiene sentido de la estética, que mal queda Colombia mandando lo peor que tenemos a que nos represente”. dijo la generadora de contenido.

Nadie aquí tiene sentido de la estética, que mal queda Colombia mandando lo peor que tenemos a que nos represente. Dan ganas de 🤢 pic.twitter.com/RUAo7rNOnq — Valentina Lafaurie (@ValenLafaurie) January 13, 2023

Como era de esperarse, los comentarios en contra de Valentina Lafaurie no se hicieron esperar, y la ‘acabaron’ completamente en redes y sin piedad alguna, tildándola a ella incluso de ser ‘un adefesio’.

Pareciera que le gusta de hecho, pues la mujer suele subir comentarios de esta clase a sus redes, con regularidad. Algunos de los últimos mensajes que se le ha visto poner ha sido con respecto al Miss Universo, y donde afirma que ahora la nueva dueña de esta compañía ‘es un hombre con vestido’.

¿En verdad creían que el hombre disfrazado de mujer que adquirió #MissUniverse le iba a permitir ganar a una mujer auténtica tan bella como la colombiana Mafe Aristizábal? pic.twitter.com/Sn0WINaQUK — Valentina Lafaurie (@ValenLafaurie) January 15, 2023

O como cuando afirmó que quienes humanizaban a los perros y a las mascotas ‘tenían retraso mental:

Los perros NO están en el mismo nivel de los hijos. Supera tus traumas. Son animales, no eres mamá o papá perruno, solo tienes retraso mental. — Valentina Lafaurie (@ValenLafaurie) January 15, 2023

“Este mal engendro Valentina Lafaurie Cabal que más se podría esperar, creo que cosas peores.”, “Dios mío ¿En que momento me comenzaron a aparecer tweets de Valentina Lafaurie? ¿Por qué señor, por qué? He visto tres trinos y lo único que ha generado esa tipa es repulsión por ella.”, “Producto del maltrato intrafamiliar es una Valentina Lafaurie”, o “En la ONU no se necesita estética, se necesita cerebro y de eso es lo que usted claramente carece.”, entre muchos más, son la manera en que se han despachado en su contra.

Esa familia Lafaurie es muestra de cómo de una generación a otra se transmiten el irrespeto y la vacuidad.



Me da miedo la gente que prefiere la "estetica" antes que la ética. (Amig@s filósof@s, no lo digo en el sentido que ustedes lo entienden, sino en uno más coloquial) https://t.co/Q8WOWBdylQ — Catalina (@catalinacarvi) January 15, 2023