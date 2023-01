“Tremenda humildad”: critican respuesta ‘egocéntrica’ que dio Jessi Uribe a quien rechaza su música

El inicio de este 2023 no ha sido para nada amigable para Jessi Uribe, pues no han parado las críticas sobre su talento y hasta sobre su personalidad tan egocéntrica y que ha causado cientos de comentarios en contra por su falta de humildad.

Es así como ante una de sus publicaciones en la que hace alarde sobre lo nuevo que se viene para esta nueva etapa musical, el artista recibió felicitaciones de quienes lo han admirado desde siempre, pero también contó con un comentario que al parecer le causó indignación, pues se dio a la tarea de contestarlo de la forma más sarcástica que pudo y esto desencadenó más cuestionamientos sobre su falta de sutileza, pero sobre todo por su poca sencillez.

En el mensaje, el intérprete de ‘Dulce Pecado’ demostró que no acepta a quienes no están a gusto con su música y le “restriega” en la cara sus éxitos y por qué pese a tener a varias personas en contra , se considera el rey de la música ranchera popular colombiana, generando así repudio entre quienes no toleran su actitud.

Jessi Uribe demostró su poca humildad

“Canta muy bonito, pero si me gustan 2 canciones de él es mucho”, comentó la usuaria que Jessi Uribe expuso en sus redes y con quien no se quedó callado y le respondió: “Con una sola hice 300 shows mi primer año, gracias”. Ante esto no se hicieron esperar las reacciones de sus haters quienes desde siempre le han reclamado su poca sencillez.

“Tremenda humildad”, “Él y la esposa son así de arrogantes y pesados”, “Que necesidad de responder así? No veo nada de malo al comentario, la persona reconoce que el man canta lindo pero dos canciones le gusta es porque tal vez ese género no le gusta o x”, “Que humilde 300 shows quién le pregunto, ella puede dar su opinión si le gustan o no las canciones”, “El Bad Bunny colombiano, tiene el ego por los cielos este señor”, expresaron los internautas.