Los ‘Fifas’ también saltaron: ahora los fanáticos de futbol se ofenden con Shakira

Uno de los grupos en redes sociales que se llevó su ‘palera’ en redes el año pasado, y más durante el Mundial de la FIFA que se llevó a cabo en Qatar, son los hinchas de futbol, ahora apodados ‘Fifas’ gracias a la manera en que acosan en redes a quienes no les gusta este deporte.

Ahora, tras sacar la polémica canción junto al producto argentino Bizarrap, justamente ha sido este grupo en redes quienes se han ensañado a atacar a la cantante por todas las puyas que le tiró en sus letras.

Ardida y resentida es lo único que dicen para insultar a la barranquillera, pero mientras ella ‘factura’, el resto solo puede verla a traves de una pantalla y ver como su deportista favorito y su nueva novia se ‘revuelcan’ de la ira.

Si bien ellos no han sido nada callados a la hora de mostrar su desprecio a la Session 53 de Bizarrap, en redes ellos, junto a Piqué, se han llevado las burlas del día. Además, aprovecharon a para desquitarse contra ellos por los comentarios que hacían en medio de los partidos del Mundial de Futbol.

“Shakira devoró en cada línea de la sesión con bzrp, veremos a muchos fifas atacados”, “Sólo ha habido un ex Barza tan humillado públicamente como Piqué y fue Luis Figo, por cambiacapas. En el mundo de los FIFAS, pasarse al Real Madrid equivale a lo que le hizo el carepinga ese a Shakira.”, “Puro FIFAs machista misógino asqueroso patriarca, ve a pique como una victima y tacha a Shakira de ardida.”, o Durante toda su carrera Shakira ha hecho canciones de despecho y para sus ex, pero ahora vienen los fifas a molestarse porque que bolas que no supere a Piqué. Cállate gafo.”, son algunos de los comentarios donde apoyan las acciones de Shakira.

Cómo los fifas creen que está Shakira // cómo realmente está. pic.twitter.com/vyqaOVRV7q — Choerry 🇲🇽 (@sinkngdeep) January 12, 2023

Hasta Los Simpsons predijeron a los fifas después de oír la canción de Shakira. pic.twitter.com/mPeJhzcvbI — Dan Gamboa Bohórquez ★ (@DanGamboaB) January 12, 2023

Shakira durmiendo esta noche después de dejar en la calle a Piqué, regalarnos otro himno a las mujeres y a los gays, y hacer molestar a los fifas: pic.twitter.com/5VyGbmPjiD — Jasy y Neisser (@jasyneisser) January 12, 2023

¿Qué es un ‘Fifa’ hoy en día en redes sociales?

El término ‘FIFA’ ha empezado a tener una connotación no muy agradable en redes sociales, y eso se debe a la toxicidad que los integrantes de esos grupos nativos en las plataformas digitales han venido desarrollando en los últimos meses.

En Colombia, este apodo dado a quienes defienden a capa y espada al deporte del fútbol y sus jugadores, empezó a tomar relevancia después del desastre que dejó el concierto de la estrella del pop internacional Dua Lipa, en Colombia. Todos recuerdan la oleada de comentarios que se desataron en redes sociales pidiéndole a la empresa promotora del evento que se hiciera cargo de responder por la mala organización que se le dio al mismo, y no querían que este mismo escenario volviera a repetirse con el artista británico Harry Styles, quien originalmente iba a ser acomodado en el parqueadero del parque de diversiones Salitre Mágico.

Los fanáticos del cantante hicieron presión de todas las maneras posibles para hacer oír su voz y pedir un cambio de locación, del parqueadero anteriormente mencionado, al coliseo El Campin, puesto que allí la capacidad de aforo y el montaje para el show serían los ideales. Desafortunadamente los mismos hinchas y seguidores del fútbol se lanzaron en contra de adolescentes por redes sociales y las atacaron, todo con el afán de defender a quienes únicamente reclamaban un trato justo por el precio del evento al que querían asistir.

Tras este encontrón, de manera despectiva se empezó a viralizar el termino FIFA como una forma de señalar a ese séquito de hombres machistas y abusivos que, con sus comentarios, no solo degradan a la mujer y a la población LGBTIQ+ por preferir otra cosa que no sea este deporte.

Por eso, mujeres y miembros de la población LGTBIQ+ han hecho todo tipo de memes y burlas contra los FIFAS las cuales en reiteradas ocasiones han sido comparadas con las marchas feministas, por el hecho de que, si bien, las mujeres salen a la calle a protestar por su derechos, donde claramente se ven afectaciones a las fachadas de las construcciones y son señaladas de ser vándalas, nazis, enfermas, y muchos otros horrendos calificativos.