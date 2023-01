Sara Manuela opacó a Shakira: la usurpación de identidad entre una colombiana y una venezolana

El 11 de enero era una de las fechas más esperadas por los fans de Shakira quien anunció el estreno de un nuevo tema que grabó junto con Bizarrap, pero a pesar de que se volvió tendencia desde el día anterior por lo ruda que venía esta nueva canción, ésta se vio opacada por una historia cotidiana de usurpación de identidad en la que destacó el nombre de Sara Manuela.

Es así como desde muy temprano, a través de las redes sociales se conoció la verdadera historia de una joven venezolana a quien una chica colombiana le robó todo su material fotográfico, así como datos para de esa forma conquistar a sus seguidores a través de la cuenta de Instagram que creó para atraer posibles víctimas de su engaño.

Sara Manuela opacó a Shakira: el cuento de la usurpación de identidad entre una colombiana y una venezolana Foto: Captura de @saramanuela11

A través de la cuenta @saramanuelag11 los seguidores de esta chica que fue inventada se mostraba la vida profesional y muy personal de Martha Hidalgo, la joven que tiene una vida real en la que muestra cómo ejerce su profesión de odontóloga y cómo disfruta viajar y compartir gratos momentos con sus familiares, así como visitar las playas de Venezuela a las que la usurpadora les cambió la ubicación y dio a entender que se trataba de ciudades colombianas.

Sara Manuela se volvió tendencia y opacó a Shakira

Adicional a esto, la falsa Sara Manuela se encargó de enamorar a varios jóvenes quienes aseguraban que tenían una relación estable con ella, pero que no se terminaba de concretar en la vida real, ya que la “impostora” siempre buscaba las maneras de evadir este encuentro para que las víctimas no se dieran cuenta de su mentira tan bien elaborada en la que cayeron más de uno.

Pero, una vez que la chica afectada por esta situación se percató de ello, dio la cara y reveló todo lo que sucedió a sus espaldas y que llegó a descubrir una vez que no pudo acceder a sus redes sociales que fueron hackeadas o intervenidas por la colombiana que quedó al descubierto, pero a pese a su falsedad no le fue revelada su identidad real, pese a que según ella ya ha recibido miles de atropellos y hasta amenazas de quienes aseguran cayeron en su trampa que creó desde hace dos años.

Sara Manuela se volvió tendencia y opacó a Shakira Foto: Captura de @saramanuela11

Sin embargo, Martha Hidalgo ya tomó control sobre la cuenta en la que usurparon su identidad, se encargó de borrar toda la información y de aclarar que todo fue una mentira que Sara Manuela no existe y que ella no tiene la intención de denunciar a quien engañó a tanta gente a través de su vida, pero aclaró a través de las historias que no tiene nada en contra de los colombianos y que gracias al contacto que hiciera uno de los afectados con ella, se pudo dar cuenta de la calidez de este gentilicio y que solo busca aclarar este engaño que paralizó las redes sociales.

Los engaños de Sara Manuela

Hasta ahora solo se conoció que la chica que se hizo pasar por Sara Manuela logró que uno de sus “enamorados” comprara unos pasajes para Curazao, destino que usarían de encuentro para conocerse personalmente, pero que en efecto no se dio, ya que todo estaba basado en una mentira, pero el chico logró invertir en este regalo y por eso surgieron varios memes luego de que se conociera toda la verdad.

El man que compró los pasajes a Curazao al ver que Sara Manuela #saramanuela no llegaba pic.twitter.com/IhM34EFOZc — Internautismo (@internautismo) January 11, 2023