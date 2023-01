Piqué, ¿tumbado? Le inventaron a Clara Chía una vida mejor de la que tenía

La vida de Clara Chía toma un rumbo más impresionante para sus haters, pues tras la revelación de que tiene una hermana menor que había ocultado, también salió a relucir que su vida no es tan glamorosa como se había comentado.

Y es que tras conocerse la existencia de Johana Chía, se pudo conocer que esta chica es mucho más rebelde y al parecer estaría dispuesta a revelar detalles insospechados de la novia de Piqué, solo para que sus detractores dejen de atacarla y descubran la verdadera razón por la que llegó a formar parte de la vida de este exfutbolista quien intenta demostrar que ella tiene todo el perfil para ser su mujer ideal.

Con ello, solo han surgido una gran cantidad de comentarios en redes entre los que destacan cómo esta chica sí es una verdadera cazafortunas y que solo llegó a mezclarse con el deportista para lograr sus objetivos académicos y para mejorar el estatus económico de su familia que aún se ha mantenido muy bajo perfil tras el inicio de esta relación tan polémica.

Clara Chía tiene un pasado muy oculto

Según confesó el periodista Javier Ceriani, en su programa de YouTube ‘Chisme No Like’, Clara Chía es una chica muy común que no estudió en los mejores y más prestigiosos colegios de España, sino que le tocó la mala suerte de ir cambiando de una institución a otra debido a que sus padres no podían seguir pagando las altas mensualidades. Incluso, que mucho antes de conocer a Piqué ella debió cambiar abruptamente de un sitio a otro por no poder costearse los estudios y ahí es cuando su actual novio decide pagarle a través de Kosmos todo lo que concierne a su formación académica.

“Pasaron de un colegio de 700 euros a 100 euros, quiere decir que hubo problemas económicos en su familia, no es Lady Di, ella es un invento”, expresó el periodista que se ha encargado de desenmascarar la vida tan misteriosa de esta chica que además posee una hermana que está más que dispuesta a contarlo todo, tanto que a través de sus redes sociales ha interactuado con todos los que desean conocer la verdad sobre esta joven de 23 años.

¡No es hija única! Esta es la hermana menor que Clara Chía había ocultado Foto: Captura de pantalla de Youtube.

“Hay un marketing que le quieren hacer a Clara Chía de que es una chica de familia de ricos, que fue a los mejores colegios, que tiene las mejores notas, que es de la realeza y eso no es verdad”, añadió Ceriani quien ha dejado a más de uno atónito con estas declaraciones tan reveladoras sobre la pareja del español en las que además se conoció que la madre de esta joven quien antes trabajaba para el ayuntamiento de Barcelona fue captada por Piqué para que trabajara en Kosmos y así mejorar su reputación.