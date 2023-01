Como si hubiese sido sacada de las novelas escritas por J. K. Rowling, pero en las versiones más oscuras de Harry Potter. Así luce Clara Chía en este inicio del 2023, año en el que muchos creyeron que ella mejoraría su estilo, pero por lo visto empeoró tanto que hasta ha sido comparada con un Mortífago, que no son más que los seguidores incondicionales de Lord Voldemort.

Para los conocedores de esta famosa saga no le parecerá extraña la similitud que hay en el estilo de esta chica con estos personajes tan macabros y que a simple vista causan rechazo por su apariencia. Y es que, por muy exagerada que parezca, esta estudiante de relaciones públicas no da su brazo a torcer para mejorar en su look que es cada vez más misteriosa y criticada por los expertos en moda.

El negro es discreto e insolente, al mismo tiempo. El negro es fácil y cómodo, pero también misterioso. Pero, sobre todas las cosas, el negro dice: 'Yo no te molesto, así que tú no me molestes 😘💋 pic.twitter.com/viG1Le6RZm — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Geri ♥ ClaGer♥ (@ClaGerFans) January 4, 2023

Sin embargo, pese a lo desactualizada o descuidada que pueda verse, hay quienes se han atrevido a copiar parte de este estilo, solo para seguir apoyando al deportista quien con su nueva pareja creó un “extraño” e “inesperado” movimiento que apoya su relación que nació en medio de la infidelidad y le ha causado tanto dolor a la cantante Shakira.

Clara Chía parece un personaje de Harry Potter, no pega una

El atuendo con el que le da la bienvenida Clara Chía a este 2023 está compuesto por prendas en tonos negros con lo que se supone tiene como base una camisa manga larga satinada, unos pantalones amplios y un camisero o chaqueta de corte largo que complementó con unos zapatos deportivos en blanco para así crear un contraste en su imagen.

Parece Mortífago: el último alarido ‘horroroso’ de la moda de Clara Chía Fotos: Agencias

Todo ello, lo lució con un especial desgano, así como una cabellera un poco más cuidada y unas gafas de sol oscuras que le permitían desplazarse de forma estratégica para evitar a los paparazzis. Con este nuevo look, solo demostró que su gusto al vestir es nulo y que no está dispuesta a cambiar en este nuevo año que apenas comienza.