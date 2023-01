“Infiel a la esposa y fiel a Duque”: Le recordaron los cachos a Hassan Nassar en pleno crucigrama

El ex asesor de medios del infame expresidente Iván Duque no ha iniciado el 2023 con el pie derecho, y es que las burlas por lo que le hizo a su esposa no dejan de abundar en redes, y ahora, hasta en juegos de destreza.

Hassan, quien además ha sido uno de los personajes más criticados del gobierno Duque gracias a su ‘labor’ como director de comunicaciones de Palacio, las critica no lo bajan de haber sido una ‘desgracia’ y una ‘bajeza del gobierno.

Su escándalo de infidelidad a su esposa, donde ella misma tuvo que salir a confirmar todos los rumores que circulaban con respecto a ese hecho, ha dejado en vergüenza completa a la mujer: “Gracias por todos los mensajes lindos de apoyo que me están enviando los valoro mucho. Gracias a las mujeres que me envían su valor para afrontar el camino que se viene”, expresó Buitrago en su cuenta de Twitter, donde suma más de dos mil seiscientos seguidores.

Esta situación llegó ahora hasta un crucigrama, y en redes el hecho se ha convertido en la burla absoluta contra Nassar, a quien no se le perdona por haber lastimado a su expareja de esta manera.

Un abrazo para la persona de los crucigramas de El Espectador. La 18 me hizo reír. pic.twitter.com/RT8IrBrnp9 — Valeria Quiroga (@valeriaquirogaq) January 3, 2023

El Espectador se burla de Hassan Nassar por medio de un crucigrama y en redes les aplauden

La cibernauta compartió la página del crucigrama de El Espectador a traves de su cuenta de Twitter, donde se ve claramente que el acertijo 18 es una ‘puya’ en contra del periodista, con la adivinanza “Hassan, infiel a su mujer y fiel a Duque”.

Hassan Nassar y sus controversias lo han puesto en una posición poco favorable en la opinión pública. Desde su pelea viral con Vicky Dávila donde ella misma le dijo que era un ‘mechudo’ y ‘poco profesional’, hasta el escándalo de infidelidad a su esposa con otra integrante del gabinete de Iván Duque, han llegado al punto que hasta los medios de comunicación se burlen de él, y de una manera bastante recursiva, como fue a través de un crucigrama. Esto no dejó indiferente a nadie:

“Eso es como un crucigrama para tuiteros.”, “Gente que le pone el alma.”, o “así sí dan ganas de hacer crucigramas”, fueron algunos de los comentarios al respecto.