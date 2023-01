¡Falta de respeto! Familiares de Dario Goméz son criticados por extraña despedida de Fin de Año en su tumba

El recuerdo de Darío Gómez sigue vigente entre sus fieles fans quienes están indignados ante la manera tan extraña con la que sus familiares lo honraron en el Fin de Año.

En las redes circuló un video en el que se aprecia cómo la tumba del talentoso artista es decorada con cientos de flores, pero también estuvo rodeada de una gran cantidad de velas y demás pirotecnia que causó un poco de malestar entre quienes consideran que se trata de una falta de respeto, pues más que una acción emotiva, para muchos esto significó como una burla, ya que se trata de un hombre que exaltó la cultura musical colombiana y no se trató de un hombre que se caracterizó por la polémica.

De ahí que se dividieron las opiniones sobre esta manera tan particular de acompañarlo en el último día del año, pues no representó un acto serio, ni mucho menos sobrio, por el contrario, parecía una fiesta en la que se celebraba su muerte y esto fue lo que más causó rechazo entre quienes consideran que no fue la manera correcta de honrar su memoria, sobre todo luego de que la mayoría rodeara el lugar en el que reposa con luces de bengala como si se tratara de una fiesta.

Familiares de Darío Gómez fueron criticados en redes sociales

“Así él nunca va a descansar y aún la familia tiene mucho dolor y nadie sabe con la sed que otros viven”, “Dios ya déjenlo en paz”, “Es mejor que lo acompañen así a que lo dejen solo”, “Muy normal cada familia mira como celebra las navidades por esas personas que ya no están con uno”, fueron algunos de los comentarios que surgieron una vez que los familiares de Darío Gómez decidieran tomarse un tiempo para acompañar al artista en el lugar en el que reposa y en el que según la mayoría reitera que no lo han dejado descansar en paz.

Repartió gritos y empujones: Esposa de Darío Gómez se molesta en el entierro Fotos: Agencias

Y es que en su funeral surgieron una cantidad de momentos que molestaron a la mayoría de sus fans, pues éste estuvo rodeado por gritos, golpes, empujones y hasta pelea de egos entre sus demás colegas quienes asistieron a su despedida que fue apoteósica por el cariño que le profesaban y para muchos muy mal organizada, pues sucedieron eventos fuera de lugar que no permitieron que sus más cercanos pudieran despedirlo en privado.