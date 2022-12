¿Eructa y no sabe de modales?: Piqué está molesto con estas actitudes de Clara Chía en la mesa Foto: Agencia

Hasta ahora Clara Chía siempre ha sido criticada por su estilo de vestir y peinarse, por eso pocos conocen parte de sus actitudes y personalidad, porque no hay quien tenga un acceso directo que permita conocerla más a profundidad, sobre todo en sus gestos o maneras de comportarse ante cada situación.

Sin embargo, recientemente se conoció que Piqué anda muy molesto con esta chica de 23 años, pues al parecer carece de algunos modales y esta es una situación con la que ha tenido que lidiar el español para no seguir pasando momentos vergonzosos antes las cenas o salidas a los lugares más exclusivos de Barcelona a los que, hasta ahora ha llevado a su actual y polémica pareja.

Incluso, portales como Miu Kitchen han revelado que a pesar de que el ex de Shakira ha sido muy complaciente con la estudiante de relaciones públicas al dejarla actuar de forma espontánea, lo que no le deja pasar por alto es que no sepa cómo comportarse en la mesa.

Clara Chía no tiene buenos modales

Y es que el portal, especializado en gastronomía y tips orientados hacía la buena cocina, indicó en una de sus reseñas que en más de una ocasión se ha podido apreciar a Piqué indicando a Clara Chía cómo debe usar cada cubierto e incluso cómo debe comportarse en la mesa, ya que ella carece de este tipo de conocimientos y por eso han pasado momentos muy tensos durante sus cenas románticas.

También indicaron que esta joven suele posar sus codos en la mesa de comer, acción que es vista de mal gusto y que no debe realizarse debido a que causa mala impresión y representa una mala higiene al momento de comer los alimentos, por si fuera poco la manera incorrecta de usar cada cubierto o pieza le resulta inapropiado a este deportista quien no tuvo que preocuparse por esto cuando estaba de amores con la barranquillera, pues ella sí tiene este tipo de conocimientos.