Está tan dominado que hasta lo viste igual que ella: lo que ha logrado imponer Clara Chía a Piqué

Si algo ha logrado Clara Chía es dominar muy bien a Piqué, pues desde que se hizo pública su relación ella no ha dejado de mostrar que es la que manda y la que lleva todas las directrices en casa y en Kosmos.

Esto es algo que luego de varios años de relación no logró materializar Shakira, pues éste se mostraba cada vez más fastidiado a su lado, pues hay quienes aseguran que la colombiana era muy estricta y no lo “dejaba ser”, ya que debía ser cada vez más correcto y sobre todo atender junto con ella todos sus compromisos artísticos o laborales que era evidente que ya no le gustaban.

Por eso, ante una imágenes en las que se muestra a la feliz pareja llegando a Praga, más de uno pudo notar cómo esta chica logró que hasta lucieran las mismas zapatillas o calzado deportivo para completar una vez más su look sobrio y que los desluce, pues están cada vez más desaliñados en su apariencia.

Clara Chía y Piqué ahora se visten iguales

Con esto, quedó en evidencia que Clara Chía y Piqué están cada vez más compenetrados y que están en el punto de enamoramiento máximo en el que se comportan como jóvenes adolescentes que solo quieren disfrutar momentos de amor, desenfreno y fiestas sin responsabilidades ni muchos menos compromisos como los que tiene el deportista con sus hijos a quienes dejó ir a Miami junto con su famosa madre.

Sin embargo, esto solo le has propinado una gran cantidad de críticas, pues ahora más que nunca queda demostrado que esta chica es la que manda y es quien está tomando las riendas incluso de la vestimenta de ambos para así estar a tono y lucir más que nunca enamorados ante todos los que los cuestionan desde que hicieron su relación pública.