Este es el look más criticado de Clara Chía: aseguran que parece una bruja aburrida

Hasta ahora Clara Chía sigue demostrando su falta de estilo. Cada una de sus prendas o atuendos son similares. En ella abundan las piezas oversize, en tonos negros y que ocultan su cuerpo a pesar de ser tan joven.

Esto le ha permitido ser el centro de todas las críticas incluso hasta de los especialistas en moda que no han podido calificarla de forma positiva, pues siempre desluce con cada look en el que deja ver que no le interesa para nada lucir atractiva, ni muchos menos provocativa para su novio quien parece que le ordenara verse siempre desprolija, pues tras cada salida siempre luce igual de aburrida y deslucida.

The Queen 👸🏼👑💞 pic.twitter.com/wR6iSVFdVp — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard ♥ClaGer♥ (@ClaGerFans) December 14, 2022

Sin embargo, en la más reciente imagen en la que ella sale de viaje con su amado a Praga, no solo usó una vez más piezas en tonos negros, sino que ocultó mucho más su cuerpo. Incluso, hubo quienes aseguraron que de todos los atuendos, éste es el peor de todos, pues no se logra ni definir qué tipo de prendas utilizó para esconderse una vez más de las miradas de todos.

Clara Chía luce uno de sus peores looks en Praga

En las nuevas imágenes se aprecia a Clara Chía además con una actitud cada vez más aburrida, pero sobre todo luciendo un atuendo que nadie ha sabido identificar, pues hay quienes aseguran que parece una mujer musulmana, pues solo se ven algunas telas extensas con las que cubre su silueta y oculta lo que muchos consideran sería su posible embarazo.

Por si fuera poco, ella no luce accesorios, ni nada que le permita verse femenina, ni muchos menos estilizada. Esto ha generado miles de comentarios en contra y hasta calificativos al estilo “Fashion Emergency”, en los que una vez más esta joven de 23 años sale reprobada, pues no tiene estilo, no le importa lucir mal y sobre todo, no le importa el qué dirán, solo quiere seguir siendo la “sombra” de Piqué.