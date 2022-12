¿En bancarrota?: las deudas y demandas que ahogaron a ‘El Hombre Caimán’

‘El Hombre Caimán’, uno de los personajes y comediantes más recordados por haber participado en ‘Sábados Felices’, no ha dejado de ser controversial y de armar polémica y polémica en redes sociales.

Recientemente, Álvaro Lemmon, salió en un video simulando que ahora se dedicaba a vender mochilas en Santa Marta porque supuestamente estaba pasando por un pésimo momento económico (él mismo tuvo que salir a confesar que eso fue actuado), pero horas más tarde, fue expuesto por sus allegados ya que ellos afirmaron que las cosas no eran tan malas como él las estaba haciendo ver.

A raíz de esto, se viralizó una entrevista del pasado donde Lemmon aseguraba que su pensión era de 4 millones de pesos. Ante esto, sus propios familiares lanzaron un comunicado contradiciendo lo que el decía y donde negaban haberlo abandonado, y expusieron que tenía un carro en su posesión. Más adelante, y bastante molesto, indicó que lo que en realidad recibía eran 1.800.000 pesos y que eso plata no le alcanza para todo lo que debía pagar.

Tanto amigos como familiares de Lemmon coinciden en que él debería manejar mejor sus finanzas. Esa situación hizo que muchas personas se preguntaran por qué es que el humorista dice que no le alcanza la plata, si está endeudado o efectivamente es desordenado con su economía.

Las deudas que acapararon al comediante Alvaro Lemmon

El periodista Norbey Quevedo logró hacer una exhaustiva investigación a la vida financiera del comediante, con sus antecedentes en registros, bancos, juzgados, oficinas de registro y oficinas de tránsito. El informe terminó por revelar sus malas decisiones económicas y como las deudas lo han atajado,

Quevedo descubrió que a Lemmon, durante el año 2004, le embargaron su vehículo por una deuda de 5 millones de pesos que tenía con la compañía Apoyos Financieros Especializados SA. Además, una aerolínea lo demandó por no cubrir dos cheques de cerca de un millón doscientos mil pesos.

En 2008, una mujer lo demandó por no pagarle una plata que le había prestado, y aunque el acuerdo no pasó a mayores, quedó el antecedente en su historial. Pero esto mismo sucedió con una comerciante que pasó por la misma situación de prestarle plata a Lemmon y el no pagó.

Su vivienda también se vio afectada por sus problemas económicos: “El conjunto donde vivía, lo demandó por los cánones de administración atrasados de varios meses. Solicitó el embargo, secuestro y remate de su inmueble. En el 2011, saltando matones, logró pagar la totalidad de la deuda y salvar su pequeño apartamento”, afirmó el periodista Quevedo.

Durante el año 2014, le embargaron su carro por no pagar deudas pendientes con la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Y finalmente, en el año 2018, el banco BBVA inició un proceso de embargo en su contra que terminó por caerse ya que dos años después, en el 2020, pagó lo que debía: 10 millones de pesos.

Con esto se deja entrever que la vida financiera del comediante Alvaro Lemmon, no ha sido la mejor, y ha tenido que atravesar por varias dificultades donde hasta su propia familia lo deja expuesto con sus propias mentiras.