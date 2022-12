“Por su negligencia”: acusan a universidad de causar la muerte de estudiante internado en clínica psiquiatra

Los sueños profesionales de un joven estudiante de la Universidad de Magdalena no se cumplirán, ya que gracias a una denuncia pública que ha rondado en las redes, gracias a la presunta perdida de su cupo en la universidad, este desafortunadamente acabó con su vida.

Según la denuncia que la amiga del fallecido ha puesto en su cuenta de Twitter, gracias a una ‘inoperación’ por parte de la institución, el joven no pudo matricularse al semestre debido a condiciones de salud mental, y al momento de buscar su reintegro a la carrera de Derecho, las directivas de la institución lo inadmitieron.

“Mi amigo tomó la decisión de suicidarse después de atravesar por un proceso largo, la academia medianamente lo ayudaba, pero también se convirtieron en una talanquera a sus sueños después de que imposibilitaron su reintegro tras estar internado en un Hospital Psiquiátrico.” afirmó la usuaria de Twitter @kerstingcarcamo y adjuntando una foto del ataúd de su compañero.

¡Hola, grupo de Admisiones de la Unimagdalena! Aquí esta el muchacho que tenía el gran sueño de ser abogado, pero que por su INOPERANCIA no lo dejaron matricular para continuar su carrera ni siquiera teniendo en cuenta las circunstancias por las que atravesaba, gracias hptas. pic.twitter.com/SnFuGZNoLl — Kersting Carcamo (@kerstingcarcamo) December 6, 2022

La denunciante lamenta que el único motor que su amigo tenía para continuar con vida haya sido trancado por la Universidad del Magdalena, y ahora las redes sociales también condenan a la institución por haberle negado la posibilidad de volver a clases basado en su salud mental.

Afirman que la Universidad del Magdalena no está en la capacidad de atender a las condiciones mentales de su cuerpo estudiantil

‘Deshumanizante’ es la manera en que los estudiantes y cibernautas que han dado con este caso calificaron esta acción por parte de la universidad, demostrando un completo desconocimiento sobre la importancia de la salud mental, y es inconcebible que se le hayan cerrado las puertas y las oportunidades a un estudiante por encontrarse remitido en un hospital psiquiátrico. Además, es estigmatizante contra quienes lidian con esta clase de enfermedades a diario.

Por eso han dejado comentarios no solo expresando condolencias con la joven y la muerte de su amigo, también han reprochado contra la institución educativa, reclamando por justicia ante esta tragedia:

“Qué triste caso. Una persona con depresión es algo fuerte y le arrebataron la mejor herramienta que tenía para combatir esa enfermedad.”, “Se me erizan los vellos, qué triste noticia, dimos una clase juntos, hablamos un par de veces... Era un muchacho lleno de muchos sueños.”, “Esto pasa cuando las supuestas instituciones no toman la salud mental como realidad”, o “Tristemente este es el panorama que vemos en muchas de nuestras universidades.”, entre muchos más, son la clase de comentarios que le han dejado a la UniMagdalena.

La imagen de ser inclusiva e innovadora es pura pantalla, en la universidad los administrativas y docentes son carentes de empatía y les interesa poco apoyar a los estudiantes https://t.co/j5XXF0IPaJ — toti (@mtotiholg) December 7, 2022

Te quiero tanto Alejo, perdón por no haber podido ayudarte más 😞 https://t.co/7Bp1qBrrU0 — Lineth Baquero Scoop ❤️‍🔥 (@LinethBaquerobs) December 7, 2022

He aquí la Universidad más incluyente e innovadora: https://t.co/akuYbW1vch — G 🦋 (@EcheverryPaba) December 7, 2022

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor. Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales , las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Signos de alarma de conducta suicida:

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

Alteraciones emocionales graves

Desesperanza

Agitación o extrema violencia

Conducta poco comunicativa

Aislamiento social

Busque ayuda no está solo

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: