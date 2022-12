Lentejuelas y mucho brillo, la tendencia para fin de año

Como todos los años, las fiestas de fin de año vienen acompañadas de brillo, y el estilo sofisticado y atrevido de las lentejuelas es ideal para esta época en la que todas buscamos sentirnos y vernos especiales.

La colección presentada por Zeta para esta temporada se inspira en las leyendas de Studio 54, consta de 45 piezas confeccionadas 100% en Colombia. Siluetas columnares, que hacen lucir a las mujeres más largas y estilizadas. cortes “slim fit” y mucha sastrería retro.

En cuanto a la paleta de colores, predominan los tonos negro y marfil, en contraste con mucho verde esmeralda, jade, palo de rosa, nude y el print de Leopardo es diseñado por Claritt para la marca. Las telas utilizadas para esta colección son: satén, tafetán, crepe, flecos, chiffon, terciopelo y por supuesto las infaltables lentejuelas.

“La década de los 70, giró alrededor del concepto de pasarla bien. Por esta razón las fiestas de este periodo son un hito. Adicionalmente, los personajes que llegaban eran de gran talento artístico y creativo, complejos e interesantes. Reconocidos artistas de cine, actrices y directores, arte contemporáneo, modelos, diseñadores de moda, músicos y cantantes, el mundo creativo en todo su esplendor- divirtiéndose y bailando hasta la madrugada- mis prendas están pensadas para eso, para bailar y ser feliz, de ahí viene la inspiración para esta colección " Comentó Claritt Zighelboim, directora creativa y fundadora de Zeta.

Tips para llevar las lentejuelas

Las lentejuelas nunca van a pasar de moda, si quieres adquirir tu primera pieza, te recomendamos optar por un básico, como un buen top, prenda

que no puede faltar en el armario de ninguna mujer, una falda o pantalón, para un look diferente, si lo que quieres es destacar alguna de estas prendas en particular, es importante que solo una pieza de tu outfit lleve brillo. Otra de las maneras de lucir las lentejuelas si quieres estar a la moda, es con prenda negras, una falda, un top o pantalones, en total look o combinados con otras prendas más sencillas.

Las lentejuelas ya no son exclusivas para la noche, también se puede usar brillo en el día, el brillo combina perfecto con tonos neutros, así como también, con el gris y el blanco, al usar esta combinación se puede lograr un efecto doble, mientras el brillo será el protagonista de tu atuendo, los tonos neutros te proporcionan el equilibrio perfecto al outfit.

Si lo que quieres es robarte todas las miradas entonces opta por un total look en lentejuela con un vestido, o un par de piezas del mismo color o combinadas. Sin duda una prenda de lentejuelas o con brillo es la pieza ideal o el regalo perfecto para esta navidad.

Top 10 prendas favoritas, de la diseñadora Claritt Zighelboim para llevar y obsequiar en las fiestas de fin de año

- Lindsey Top- Top en Satín verde esmeralda con detalles “twist” drapeados en el cuello y cintura. $2,150,000 COP

-Lindsey Skirt- Falda en satín verde esmeralda con detalle “twist” drapeado en la cintura. $1,900,000 COP

-Lauren Top- Top asimétrico en Satin negro con detalle recogido sobre el hombro. $1,235,000 COP

-Chic AF Sweater - Suéter tejido de alpaca con sobre bordado en la frase “CHIC AF” en perlas de cristal. $1,638,000 COP

-Luz Mini Skirt- Minifalda en encaje color taupé de talle alto. $1,670,000 COP

-Pearl Knit Sweater- Suéter tejido de alpaca con bordados de perlas de cristal sobre los hombros. $1,590,000 COP

‘Lauren -Top satín, Top asimétrico hecha en satín grueso, con un recogido ajustable en el hombro. $1,232,0000 COP

-Amy Top- Top hecho en lentejuelas con drapeado dramático en el escote y espalda, con forro hecho en malla mecánica para dar seguridad al escote. $3,480,000 COP

-Tribute Top Sequins -Top manga larga de escote en V hecho en lentejuelas con cinturón en terciopelo, con recogido en los hombros. $2,835,000 COP

-Studio Mini, lentejuelas Falda en lentejuelas con recogido a los lados ajustable para jugar con los largos. $2,089,000 COP

-Amy Mini Dress -Vestido mini de fiesta hecho en lentejuelas con drapeado profundo en escote y espalda y detalles recogido en los hombros. Forro hecho en malla mecánica para darle seguridad al escote. $3,270,000

-Amy Gown, Vestido largo de fiesta hecho en lentejuelas plateadas con un drapeado profundo en escote y espalda Forro hecho en malla mecánica para darle seguridad al escote $6,596,000 COP