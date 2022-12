La ‘peinada’ de concejal a sus colegas en plena discusión por sus homofóbicas actitudes

Una de las iniciativas del nuevo gobierno que ha promovido cambios positivos, ha sido la de ser más inclusivos con sus discursos y con la pedagogía que debe continuar para eliminar estigmas y prejuicios contra la población diversa en el país.

Si bien se han dado pasos grandes como el hecho de que la vicepresidente Francia Márquez usara lenguaje inclusivo en sus discursos, aún falta mucho camino por recorrer para lograr una aceptación libre de estigmas en Colombia, y eso quedó evidenciado a la plena luz del día y que fue motivo de denuncia pública dentro de una reciente plenaria que hubo en el Congreso de la República.

Uno de los concejales le llamó severamente la atención a algunos de sus colegas, que no tuvieron ningún reparo en manifestar sus actitudes y opiniones homofóbicas frente a todos, y que los llevó a ser reprochados no solo por quien se dio cuenta de esto y levantó su voz en forma de protesta, sino además por todos los cibernautas que han visto este contenido en redes.

Por medio de su cuenta en Twitter, Luis Carlos Leal, actual concejal de Bogotá al periodo 2020 - 2023, expuso unos comentarios que fueron dichos, y quienes vieron el material concordaron en opinión con Leal, pues estas palabras fueron innecesarias y abusivas.

“Interioricen su homofobia” afirmó Leal en sus duros comentarios

La situación se presentó durante la sesión plenaria del 6 de diciembre, que fue citada para realizar la elección de la mesa directiva del Concejo, que tendrá la labor de dirigir el cabildo durante el último año de su periodo. Y al momento en que el concejal Emel Rojas tomó la palabra para intervenir, fue interrumpido con burlas por el comentario que expresó, ya que dijo que había hablado con otro de sus compañeros en el baño:

“Como parte de la bancada Colombia Justa Libres, que no hicimos parte de los acuerdos porque somos independientes. Y, digamos, hablábamos con el concejal Celio Nieves, ahora en el baño...”, empezó a decir el concejal Rojas, cuando fue atacado y chiflado. Aun así, Rojas continuó con su intervención, “...con el concejal Óscar Ramírez también y con el concejal Nelson Cubides”.

En ese momento, la concejal Heidy Sánchez, perteneciente a la bancada de Colombia Humana, tuvo que entrar a pedir orden y respeto: “Vean colegas, sinceramente cuando nosotros hacemos burla de este tipo de sucesos como se está haciendo ahora, se llama homofobia interiorizada”, afirmó.

Tambien intervino el concejal Luis Carlos Leal, rechazando esta forma de matoneo y exclusion contra la población diversa, ya que sus que consideran basado en prejuicios banales y poco adecuados: “La verdad es que no pueden asumir comportamientos, o sea, si sus masculinidades son tan frágiles no les dan para tanto, pues guárdenselo, pero no lo exterioricen de esa manera tan vulgar”, dijo el concejal Leal.

Desafortunadamente estos llamados de atención no fueron suficientes y Rojas, junto a los que se le habían burlado de sus palabras, continuaron en esa tónica inmadura, abusiva, pedante y discriminatoria:

“Miren colegas, yo llevo aquí más de 22 años así que puedo hablar tranquilamente y me he encontrado con varios colegas en el baño y hemos hecho chistes, hemos hablado, no tengo esas dificultades. Pero sí, les reitero, estaba en el baño con el concejal Celio Nieves, Óscar Ramírez y con el concejal Nelson Cubides hablando de lo que estaba pasando aquí. Nosotros, Colombia Justa Libres es independiente, no forma parte de los acuerdos y que eventualmente habría que pensar en otra forma de acuerdos”, sostuvo.

Lo que pasó hoy en el @ConcejoDeBogota se llama homofobia no se llama de otra manera. No se llama chiste, ni se llama humor. Se llama repudio a la existencia de otrxs y eso es violento y ha causado muertes de personas en esta ciudad. pic.twitter.com/rcR2nJydFY — Luis Carlos Leal A🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@LuisCarlosLealA) December 6, 2022

Las redes sociales condenaron esas palabras y a los miembros del senado que mostraron su homofobia interiorizada a flor de piel

Muchos fueron los usuarios de Twitter que se mostraron bastante molestos ante las actitudes de Rojas y los demás, y han mostrado un profundo rechazo que no ha pasado desapercibido en redes:

“Bravo, Luis Carlos. En silencio nunca más.”, “Quién es ese cretino?”, “Comentario propio de colegio en primaria. ¡Bien hecho concejal!”, “Le cabe una denuncia a ese concejal y a quienes lo animaban.”, o también “Cómo me alegra que por fin haya alguien en el Concejo que no se quede callado ante esos actos tan vergonzosos.”, entre muchos más, han demostrado el respaldo a la denuncia pública hecha por Leal.

Este personaje lleva más de 22 años en el concejo de Bogotá… https://t.co/TqbqBvHWbm — Julián Román (@JulianRoman) December 7, 2022

Mk esto lo hacían personas en mi salón como a los 12-14 años… En el concejo??? Adultos??? Maduren porfa :) https://t.co/K3RfjcBMlh — Michelle Lobo (@mmlv404) December 7, 2022