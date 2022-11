De ‘roba maridos’ a actriz de Hollywood: las nuevas vergonzosas fotos de Clara Chía en redes sociales

Como una chica de baja autoestima o simplemente como una persona sin oficio que solo busca burlar al mundo. Así ha sido calificada Clara Chía quien una vez más es descubierta por los muy minuciosos y astutos usuarios en redes sociales.

Y es que una vez que se conoció que Gerard Piqué tenía una nueva novia, todo el mundo quería descubrir su identidad en el mundo 2.0, pero a pesar que en principio se creía que se trataba de una despampanante rubia que además poseía una actitud muy arrolladora, así como unas fotos demasiado sexys, esta idea fue derrumbada por el paparazzi Jordi Martin quien fue el primero en captar a la nueva pareja.

Fue ahí cuando todos quedaron atónitos ante las notables diferencias que había entre la chica ubicada en redes y la que acompañaba con un muy criticado vestido de rayas al deportista para la boda de su mejor amigo. Con esto quedó al descubierto esta chica, pues luego se conoció que se trataba de una manera de desorientar a todos, pero no la tuvo fácil, pues hasta recibió amenazas de Dani Fae, la verdadera chica que fue expuesta en redes.

Clara Chía usurpa nuevamente una identidad en redes sociales

Pero, no todo quedó ahí, pues tras conocerse que Clara Chía estaría mostrando una cara y cuerpo que no era el suyo, la mayoría no cesó en su intento de descalificarla y rechazarla por querer mentir al mundo sobre quién era realmente. Luego de ello, surgió otra imagen y otra cuenta en Instagram en la que aseguraban que sí era la nueva novia de Piqué.

Y aunque aún se mantiene privada, ésta muestra una foto de perfil que se creía era de esta joven de 23 años quien posaba de perfil agachada con un suéter azul y los pies descalzos y sucios, pero esto ya fue nuevamente desmentido por los internautas quienes se percataron de una nueva usurpación de identidad.

¡Insólito! ahora comparan a Clara Chía con un “bulto”: más críticas para la novia de Piqué Foto: Instagram @clarachia5

Pues, en esta oportunidad, la fotografía que todos daban por hecho que era Clara, no es otra chica que la actriz de Hollywood Elle Fanning. “Su Clara Chia Marti es ladrona de fotos Ajenas...”, “Tiene El autoestima demasiado baja”, fueron los comentarios que generó este nuevo descubrimiento de la novia de Piqué que busca engañar al mundo entero.