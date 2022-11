Su ropa parece de hombre: Clara Chía sigue mostrando su mal gusto

Descuidada y con prendas anchas, así como oscuras. Así fue vista Clara Chía en su reciente salida romántica con Piqué en la que más allá de demostrar que sigue sin asesor de imagen que le mejore la apariencia o estilo, también demostró que no la está pasando nada bien al lado de Gerard Piqué.

Y es que la joven de 23 años lució un set que comprendía de un top, así como pantalones y chaqueta en tono negro. Esto le hacía destacar debido a su tez blanca y su cabello rubio, pero además de que no se define su silueta femenina, también deja ver que le falta actitud, pues ahora más que nunca se aprecia siempre triste, preocupada y hasta desanimada al lado de su amor.

“Piqué le causa dolor de estómago”: se burlan de Clara Chía por indigestada en plena cena romántica Foto: Twitter @clarachiaypique

El look fue completado por esta estudiante de relaciones públicas con unas zapatillas casuales en tonos blancos que le hacían lucir bien combinada, pero aún así recibió críticas, pues no resultó para nada femenino ni muchos menos ideal para hacerla lucir bien ante las cámaras de los paparazis.

Clara Chía sigue demostrando su falta de estilo

“Necesita que la asesoren”, “Shakira nunca se vestía mal”, “Debe buscar opiniones de los expertos en moda”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras la reciente aparición de Clara Chía y Gerard Piqué en la que se vio su nuevo atuendo que ha resultado ser más de lo mismo, pues no deja ver su silueta, ni mucho menos que tiene gracia o elegancia al vestir.

Con esto se incrementan cada vez más los rumores de un posible embarazo, pues desde que se conoció quién era la nueva pareja del exjugador del Barcelona no hay quien no haya juzgado su estilo y señalado que no está a la altura de su famoso y polémico novio que dejó todo por estar a su lado.