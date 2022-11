¿Clara Chía tiene miedo a que Piqué la deje?: se está comportando como una esposa tóxica

Desde que Gerard Piqué llegó a un acuerdo sorpresivo y amigable con Shakira con la custodia de sus hijos, no la ha tenido tan fácil con Clara Chía, pues ahora la jovencita de 23 años está mostrando su verdadera personalidad que no es nada sumisa.

Y es que fuentes cercanas a la cantante aseguran que tras cada reunión que surge entre el español y su ex, éste recibe insistentes llamadas de la estudiante de relaciones públicas quien al parecer exige que estos encuentros no sean tan prolongados, pues a su criterio, estos deben ir directo al grano y no permitir que ambos tengan mucho contacto y logren conversar más allá que de sus hijos.

“No dejó de llamar y recibir llamadas de su novia Clara Chía. Todo indicaba que la joven le animaba a llegar finalmente a un acuerdo, aunque tenía que ceder”, indicó la fuente a los medios y sus declaraciones se hicieron virales, ya que denotan la inseguridad que reina en la vida de esta chica que al parecer tiene miedo de que el exjugador del Barcelona cambie de opinión y regrese con la familia que creó al lado de la intérprete de ‘Monotonía’.

Clara Chía tiene dudas sobre su relación con Piqué

Y aunque cada encuentro entre Shakira y Piqué está marcado por tensiones entre ellos y sus abogados, para Clara Chía aún existen dudas sobre los sentimientos que el deportista siente hacía ella, pues sus acciones así lo hacen ver ante los miles de haters que siempre buscan desprestigiarlos, pues no ven con buenos ojos que su relación se haya dado en medio de engaños y por tanto tiempo.

También hay quienes aseguran que esta chica siempre se ha mostrado muy bajo perfil y ha dejado claro que su famoso novio es quien manda, pues nunca lo opaca ni deja ver que ella es la que domina en la relación, pues como todo “narcisista”, ella deja que él sea quien se luzca siempre tras sus apariciones en público, pero al parecer, todas sus dudas en infiernos los lleva en silencio.