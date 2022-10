No le perdonan ni el perfil: aseguran que Clara Chía debe operarse la cara

Ya a Clara Chía no deben sorprenderle todas las menciones, así como críticas o señalamientos que le han hecho desde que se conoció su identidad.

Ante el rechazo por ser considerada “la otra”, no ha cesado la creatividad en cuanto a los apodos y hasta comparaciones que ha recibido porque la mayoría considera que no le llega “ni a los talones” a la colombiana. Por eso, casi a diario, surge un nuevo foco de crítica, bien sea por su aspecto, atuendos, personalidad, peinados y hasta el físico. Y aunque hay quienes aseguran que no se debe descalificar a ninguna mujer por su físico, existen personas que no han tenido límites en hacerlo.

Es así, como se filtró una nueva fotografía en la que se aprecia a esta jovencita de tan solo 23 años mientras baila en una discoteca y luce solo un crop top plateado que deja ver gran parte de su delgado físico y por el que recibió miles de señalamientos por considerar que no tiene cualidades como las muy marcadas curvas de la barranquillera.

Clara Chía es una vez más criticada en redes sociales

En la imagen además, se puede apreciar a Clara chía que está disfrutando lo que sería una salida nocturna con sus amigas, pero que a criterio de muchos, la desluce, pues piensan que ella no posee atractivos para llamar la atención de un hombre, en especial de Gerard Piqué.

“Que poca vergüenza tiene, debería mandarse operar un poco la cara y tal vez que le pongan bubis”, “Que fea es”, “Aún no sé cómo se le ocurrió cambiar a Shakira por esta niña que no tiene nada por delante ni por detrás”, “Ayy no Piqué, que mal gusto”, “Por qué no se buscó una más rellenita”, fueron solo algunos de los mies de comentarios que originó esta publicación en las redes sociales.