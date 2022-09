El concierto de Dua Lipa en Colombia fue un desastre y asistentes culpan a Ocesa

Los fanáticos y asistentes al concierto de Dua Lipa en la ciudad de Bogotá, tuvieron que esperar casi un año para poder ver a la artista británica pasar por Colombia con su ‘Future Nostalgia Tour’, gira de promoción de su segundo álbum ‘Future Nostalgia’.

Si bien Dua Lipa descrestó al público y entregó un show inolvidable en Bogotá, todo lo que no involucrara la presentación puntual de la cantante, terminó por ser un fiasco completo.

Desafortunadamente, desde el día uno del anuncio de Dua Lipa a Colombia, las críticas no se hicieron esperar gracias a la desafortunada gestión que estaba montando la empresa responsable de traer a la diva del pop: Ocesa.

El lugar elegido para este show fue el parqueadero del parque de diversiones ‘Salitre Mágico’, y esto despertó una ola de críticas en su contra porque el espacio no era el adecuado para un show y una cantante de su nivel.

Se supo que la cantante había pedido que los escenarios de su porción latinoamericana de la gira fueran hechos en campo a cielo abierto, y existen otras opciones dentro de la ciudad de Bogotá que cumplen con esos requisitos, como lo son el Parque Simón Bolivar o el Parque Deportivo 222; lugares que permiten alta capacidad y es un espacio más seguro para todos.

Aun así, la empresa no escuchó a los asistentes y en vez de cambiar la locación, como pedían a gritos, lo único que hicieron tan solo faltando 15 días para que Dua Lipa pisara tierras colombianas, fue ampliar la capacidad de asistentes al evento, y desde ahí, muchos predijeron lo desastroso que sería el espectáculo, y que una cantante como Dua no merecía ‘ir a cantar a un parqueadero’.

Nuevas entradas de Dua Lipa a la venta YA en https://t.co/LGgAinQCjB para este 18 de septiembre.



El Parque Salitre Mágico abre sus puertas sólo para los fans de DuaLipa este 18 de Septiembre y su logística ha sido adaptada para que los asistentes tengan la mejor experiencia (1) pic.twitter.com/vNGy9BYuNn — Ocesa Colombia (@OcesaColombia) September 1, 2022

El día del concierto se llegó y en efecto, terminó siendo un dolor de cabeza para todos

Las intuiciones de muchos no mintieron y la logística qué había preparado Ocesa terminó hasta con asistentes desmayados desde horas antes de que la telonera saliera al escenario.

Las filas para ingresar al parque eran inmensas desde tempranas horas de la mañana, y el control e ingreso al parque fue un desastre completo. Los asistentes tuvieron que esperar horas y horas dentro y fuera del parque, y hasta las 3 de la tarde que se dio la apertura oficial al parqueadero, la atención que Ocesa prestó dentro del parque fue pobre.

Ya a contados minutos de iniciar el show de la telonera ‘Vickilicious’, que muchos terminaron por catalogar como ‘una completa pérdida de tiempo’ gracias a su ‘pésima actuación’, las horas bajo la lluvia y el calor intercalados a lo largo del día, de pie en fila, y varios sin haber podido comer debido a la mala organización dentro del recinto hicieron efecto en muchos, provocando que hubieran desmayados y gente en mal estado de salud.

Así mismo, entre los asistentes hay miles que afirman que no pudieron ver absolutamente nada y que perdieron su dinero. Esto, enfureció más a quienes pagaron boleta debido a qué desde la propia avenida frente al parque, la vista y el sonido eran mucho mejor por fuera que dentro del mismo parqueadero. Dentro del parque los asistentes en locación ‘general’ literalmente coreaban y gritaban que no había sonido adecuado.

Desde afuera del concierto de Dua Lipa se ve mejor que adentro.



pic.twitter.com/jP7rRAyz0i — Jesucristo Carrefour🦜 (@CristoAtado) September 19, 2022

La vista para muchos fue nula, puesto que el suelo del parqueadero, y lo baja que estaba instalada la tarima provocaron que muchos tuvieran una pésima experiencia por la que tuvieron que pagar. Una experiencia que, según la publicidad de la compañía, sería la mejor de todas.

“Imagínate que vienes de otra ciudad, pagas estadía, transporte y boleta en platino de 500mil… pero mides 1′60: estás condenado a no ver absolutamente nada.”, “La organización de Dua Lipa fue terrible, nunca había estado en un concierto donde literal no viera nada, casi que ni las pantallas. Los de logística SÚPER GROSEROS, la salida fue terrible, Ocesa es una empresa con experiencia como para que salgan con tremendo evento tan MALO.”; o también “Horrible, me dio tanta pena por ella, no lo merecía. Aparte que obvio la gente de general estaba mamada y no la dio al 100% por ella aunque se intentó.”, han sido algunos de las miles de quejas y críticas que le han dado a Ocesa.

Resumen de una de las tantas catástrofes de ese concierto. pic.twitter.com/OoMOhtFIi3 — Álvaro J. Verjel. (@AlvaroVerjel) September 19, 2022

Las entradas para ver a Coldplay y Dua Lipa fueron caras, pero alguien ya se puso a ver el valor de servicio? Ocesa cobro caro para un pésimo servicio, uno debe pelear contra eso y también se debería poner una queja ante la sic. — Karen. (@milaparceros) September 19, 2022

Salitre Magico NO es un lugar para hacer conciertos y MUCHO MENOS el parqueadero, salitre magico es un parque de diversiones no un venue digno de un artista internacional como lo es Dua Lipa o Harry Styles, que pena de verdad, Ocesa moment ✨ — Saraaa 🍄 |🇨🇴| 506 | 369 (@saracastro_r) September 19, 2022

Harry Styles, el ex miembro de la exitosa banda ‘One Direction’, y ahora exitoso artista, pisará este despreciable terreno el próximo 29 de noviembre, y desde ya sus fans están moviendo hashtags en redes para hacer que la empresa responsable cambie el sitio del espectáculo al estadio El Campin. Habrá que esperar a ver si lo logran.

Mientras tanto, Ocesa, podría estar enfrentando algunas demandas, y muchos afirman y esperan que el equipo de Dua Lipa también interponga una demanda en su contra, por haber hecho del sueño de muchos un infierno completo, y hacer de lo que debió haber sido una gran experiencia para los miles de asistentes un dolor de cabeza que terminó con personas casi que en el hospital.