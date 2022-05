Feria EVA: renacimiento económico de la mano del bienestar

La Feria EVA reunirá durante dos fechas a más de 400 emprendimientos y talentos nacionales en el marco de la celebración del Día de la madre.

La feria Eva, que fue del 28 de abril al 1 de mayo, tendrá una nueva versión del 5 al 8 de este mes y los bogotanos podrán disfrutar de marcas emergentes de estilo de vida con ideas ampliamente innovadoras.

Con música en vivo y gastronomía (tendrán su tradicional zona Café Paradis), las marcas se unen a una experiencia de storytelling que podrá transportar a sus asistentes en esta segunda jornada.

En más de 4 mil metros de exposición, donde conectan el parque de la 93 con el pabellón de la 13 con 94, aparte de la experiencia de shopping el cliente podrá acceder a comida exquisita y propuestas musicales emergentes. Todo esto, con patrocinadores como la Fundación Natalia Ponce de León, Positiva Compañía de Seguros, Bancolombia, Redeban, Íntima Wear de Nosotras, Alpina, Finesse, Coca Cola, y Pfister, entre otros.

Allí también podrá encontrar marcas como Alegu, Natalia Blanco , Mulatt, Ayre Beachwear, Bright Writing , La 75 heladería , Cocana ,Le Petit perfumes ,Toña y Pepo, La Etitia, Mary and George entre otras.

Emprendimientos de famosas

Por otro lado, hay espacio para emprendimientos de celebridades, como Diva, la marca de maquillaje especializada en ojos de Luisa Fernanda W, Marialejandra Manotas con Everyday Love, Viviana Grondona con su marca Oh Hello Miu by Viviana Grondona, Mafe Romero con Macarela, Karin Jimenez con Maternity by Karin Jiménez y Andrea Tovar con Varto, entre otras.