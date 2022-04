A esposa de Gustavo Petro la abuchearon y humillaron en pleno Festival Vallenato

Petro obviamente levanta amores y odios, más cuando es una figura tan fuerte en la política nacional. Por esta razón, ni su esposa y su hija son inmunes ante los ataques que por su causa reciben. Y esto fue lo que le pasó a su pareja, Verónica Alcocer, en el Festival Vallenato, en Valledupar.

Si bien ella bailó con mucho sabor y con mucho poder, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones (y por eso ha sido ampliamente criticada por personas que creen que una mujer de un político debe ser como Jackie Kennedy en los 60), y demostró que tiene un enorme talento para el baile, también fue abucheada por seguidores de Federico Gutiérrez y obviamente, por “haters” de su marido.

Esto se ve en el momento en que ella va a saludar a la gente y comienzan a gritarle: “Fico, Fico”, y a decirle que quieren que él y su marido no sea el presidente. Y así, varias personas quisieron dejarle en claro que su presencia, al menos para ellos, no era grata.

Su sorprendente respuesta

Sin embargo, Alcocer no es una persona que se deja amedrentar. Lo sabrá ella, que por causa de su marido ha soportado años de ataques, sobre todo en redes sociales. Incluso, cuando ha mostrado sus mejores looks y ha tenido proyectos personales, no faltan los haters que le dicen barbaridades solamente por causa del hombre con quien está casada.

Así, con su desenvoltura muy costeña, comenzó a decirles a estas personas: “Yo también te quiero, mi amor, te quiero igual”, les dijo a estas personas, para luego retirarse de forma muy digna y elegante.

Aquí, el video del momento donde ella les responde a las personas que gritan más por “Fico” Gutiérrez:

En Valledupar en pleno Festival hubo rechazo a la esposa de Gustavo Petro.

Recordemos que Petro en una ocacion dijo que el festival vallenato era una fiesta de traquetos.

Ahora la manda a figurar en el festival, debe ser porque ahora están de amores con traquetos y paracos. pic.twitter.com/jSfgYAnoHh — Cesar Coll 🇨🇴 🇪🇸 🇺🇸 (@cecollm) April 29, 2022

Hay que recordar que este ejemplo lo ha seguido su hija Sofía, que también tiene una manera muy ingeniosa de despachar a los trolls que la atacan por su padre en redes sociales.