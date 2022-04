La Segura revela que tomó antidepresivos durante sus complicaciones de salud: “Toqué fondo”

Los últimos 7 meses no han sido nada fáciles para Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura. La influencer padeció de unos fuertes dolores en la planta de sus pies y una serie de complicaciones, y todo provocado por los biopolímeros que fueron inyectados en sus glúteos años atrás.

Recientemente, la famosa confesó que esta situación no solo afectó su salud física sino también lo mental. Natalia aseguró que cayó en depresión y ansiedad al ser hospitalizada en varias oportunidades, las intervenciones quirúrquicas a las que se sometió y los fuertes dolores que ni el tramadol podía aliviar.

La Segura cuenta cómo se ha visto afectada en su salud mental

A través de sus historias en Instagram, La Segura realizó la dinámica de preguntas y respuestas y un usuario le consultó cómo se sentía emocionalmente. La creadora de contenido partió diciendo que: “Papito Dios siempre está ahí. Cuando realmente a uno se le acaban las fuerzas empiezan las de Él”.

En la misma línea, la famosa reveló que todos los díficiles momentos que vivió durante los últimos 7 meses necesitó de ayuda psiquiátrica. “En el proceso en el que me hospitalizaron por intoxicación del medicamento, en ese momento se vino el mundo abajo, yo toqué tanto fondo que me llevaron a una psiquiatra de la clínica, porque estaba muy mal”, expresó.

Además, la joven que se caracteriza por tener una personalidad muy extrovertida confesó que en esos días sufrió tanto que hasta se le “fueron las ganas completas de vivir. Yo estaba mal, mal es mal”.

“En estos siete meses yo he vivido cosas que ustedes ni saben, problemas que he tenido que solucionar, o sea, una cantidad de cosas. Yo sentía que no podía con la vida sola, miles de cosas me estaban pasando al mismo tiempo, yo no entendía y ellos son profesionales en el tema y decidieron medicarme para la depresión”, puntualizó.

También confesó que nunca había tomado antidepresivos, por lo que se sorprendió con algunos efectos adversos, sin embargo, la ayudaron a sentirse mucho mejor.

“Nunca había tomado uno, no es que yo sufra de una depresión de base porque gracias a Dios no, pero toda esta cantidad de cosas que me han estado pasando, de tener ese dolor crónico, no tener respuestas, la ansiedad, la incertidumbre, todo, pues estoy en un momento bien difícil donde realmente uno tiene que reconocer que necesita ayuda y para mí Papá Dios creó a los médicos y especialistas en el tema”, dijo.

Por otra parte, La Segura aprovechó para recomendarle a sus seguidores a buscar ayuda profesional en el caso de que estén atravesando por momentos difíciles.

“No es que yo sienta que sea una mujer depresiva, sino que son momentos difíciles donde necesitaba ayuda. Créanme que me ayudó impresionantemente. Busquen ayuda cuando sientan que la necesitan, pero no por cualquier estupidez, por una tusa no, cuando usted sienta que sea necesario”, dijo para sellar sus palabras.

La Segura viene de atravesar los momentos más complicados de su vida. Foto: Instagram @la_segura

La influencer asoma la posibilidad de que le estén haciendo brujería

A través de sus historias en Instagram, la famosa que realmente se llama Natalia Segura interactuó con sus seguidores y emitió un video en el que afirman que los usuarios le están pidiendo que evalúe la posibilidad. “Segura, evalúalo, porque de verdad marica, quien sabe y están enterrando o te tienen por allá enchuzada o te están haciendo cualquier brujería”, dijo citando a los internautas.

En este sentido, La Segura también aseguró: “Yo les voy a decir una cosa, conozco personas con el corazón para hacer esas brujerías y que incluso han estado muy cerca de mí”.

Pese a que se trataría de una situación alarmante, la creadora de contenido que ella únicamente confía en Dios. “Yo reprendo todo eso en el nombre poderoso de Jesús”.