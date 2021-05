Kathy Sáenz inició su emprendimiento “Pure Beauty” en medio de la pandemia, exactamente en octubre del 2020. En medio de la pandemia Kathy Sáenz se lanza como emprendedora con “Pure Beauty”

La actriz habló con Nueva Mujer sobre el tema y reveló que su origen tiene que ver con sus seguidores.

Y es que durante la cuarentena recibió gran cantidad de mensajes de personas que, por la pandemia, perdieron sus trabajos, empezaron a sentirse mal, tener ataques de pánico, sufrir de insomnio, entre otras dificultades.

Al pedir consejo ella intentó contarle a muchos lo que ella hacía normalmente, alternativas con las que daba alivio a las dificultades en su vida.

“Dentro de eso que yo hago desde muy joven, es que toda mi vida he usado aceites esenciales y me han ayudado con todos los procesos de mi vida”, afirmó.

Sin embargo, no todos tenían estos aceites esenciales en sus hogares o a su alcance. Al no poder ayudarlos, la actriz afirmó que se sentía mal, y “le conmovía la situación de muchas personas”.

Junto a su esposo, el actor Sebastián Martínez evaluaron la situación y él fue quien la impulsó para crear su propia línea.

“Si toda la vida has usado los aceites en nosotros, en ti, y te han ayudado tanto ¿Por qué no miramos la posibilidad de que saques tus propios aceites para poder ayudar a las personas? De todas maneras la pandemia todavía no va a pasar y todos los seres humanos estamos atravesando por momentos emocionales muy difíciles”, fueron las palabras del actor.