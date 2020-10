Tras conocerse la salida de Vanessa del informativo, mucho se dice al respecto.

El contundente mensaje del director de Noticias Caracol a Vanessa de la Torre

Vanessa de la Torre es una de las periodistas con más reconocimiento en el país.

Luego de una larga trayectoria en el canal Caracol, se conoció su renuncia.

Por medio de su cuenta de twitter confirmó las sospechas de muchos.

Allí dejó en claro se iba del informativo de una manera amistosa.

También aprovechó para lanzar un mensaje claro que su salida no está relacionada con nada diferente a su nuevo libro.

" Entiendo el periodismo como la democracia y el poder: por la gente y para la gente. Y en @NoticiasCaracol me han permitido ejercerlo y ser lo que soy: una señora apasionada que hace preguntas. Gracias @juanrobertovarg por tanto siempre.

Vanessa explicó que se va a dedicar más a sus hijas y su familia.

Así como también se va a dedicar a su nuevo libro.

Y como era de esperarse, muchos querían saber la reacción del director del noticiero.

Juan Roberto Vargas se manifestó en el instagram de la periodista con un contundente mensaje de respeto.

"Vanesa, amiga de la vida y del oficio… no tengo sino palabras de admiración, respeto y afecto… de lo mejor con lo que me he cruzado en estos 32 años de trabajo… Dios la bendiga y sabe que las puertas de @noticiascaracol siempre estarán abiertas… que sigan las historias! Que siga el buen periodismo!", escribió.