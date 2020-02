La foto con la que Paola Turbay se burló de los labios exagerados

View this post on Instagram

💉 Síganse inyectando los labios para que vean cómo van a quedar! Estoy aterrada con fotos que he visto por acá últimamente. Una cosa es hacerse un retoque y otra muy distinta, desfigurarse. Cada uno tiene su sex appeal… ¡su tumbao! Claro… se vale algo de latonería y pintura, pero por favor no pierden aquello que los hace únicos. Su sello. PD: Tranquilos… no me he hecho nada.