El beso de Pipe Bueno en el escenario a una fan que tenía novia

Vos me caes muy muy bien!!! aquí llevamos algo más de un mes de conocernos formalmente (porque obvio desde hace mucho se quien es @pipebueno como artista) pero conocerte personalmente ha sido toda una odisea jajajaja y es gratificante contar con una persona como tú y nuestro equipo para seguir cumpliendo sueños. ¡HOLA! PERSONAS QUE AMAMOS, SABEMOS QUE HAY MUCHA GENTE QUE CONOCE DEL PROCESO DE NUESTRAS CARRERAS INDIVIDUALES, queremos agradecerles por el cariño, amor y Apoyo. Pipe nos tenemos que tomar más fotos juntos para que no sea anormal que nos vean por ahí en los mismos lugares (y para los que nos querían ver juntos, ahí les dejamos la fotito) además que cool que tengamos amigos en común, y hasta el mismo equipo de trabajo, los queremos ❤️