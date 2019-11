Giovanny Ayala se esta separando y aparece en foto con otra mujer

View this post on Instagram

#MásViralQue El cantante @giovannyayalaoficial en sus redes publicó una foto en la que se le ve muy feliz con una mujer. Muchos especularon diciendo que esa mujer no era su esposa Andrea Diaz. Llamamos a la esposa de Giovanny y nos confirmó que ella no es la de la foto, que están en proceso de divorcio desde hace más de 20 días y que él ya está haciendo su vida como si nada.