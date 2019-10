Actriz de 'Los Reyes' aclaró los rumores sobre sus cirugías estéticas :

View this post on Instagram

Les presento a mi cirujano😂 Mi papá 👨‍👧Y mi mamá. Aquí mi papá está borrachito🙈 Una página me hizo una mención junto con otros actores. Leí los comentarios y a la que más piedras le tiraron fue a mi. Que yo disque me dañé la cara a punta de cirugías y Botox, yo no se quien fue la que inventó eso🤷🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ YO NO TENGO NI UNA SOLA CIRUGÍA EN MI CARA. Tampoco conozco el Botox ni siquiera se si lo escribo bien porque no tengo ni idea de eso. Otra cosa, en los Reyes👑 habían más personajes como totoi por ejemplo, pueden hablar de su transformación de niño a hombre, Pero No… hablan es de mi e inventan cosas. Yo hice un personaje en los reyes donde para mi era una tortura entrar a maquillaje y vestuario porque yo no me maquillaba, ni me vestía así. Luego los dos ganchos de pelo que me ponían 😁Los odiaba pero en fin 🤷🏼‍♀️ me tocaba. Ahh la mochila y la falda verde debajo de la rodilla, era horrible esa falda Jajajaja pero bueno era un PERSONAJE. Siento mucho desanimar a las envidiosas YO NO TENGO NI UNA SOLA CIRUGÍA EN MI CARA, NI BOTOX, inventen otra cosa que es muy evidente que yo no me he tocado mi cara con ninguna cirugía. Ni maquillaje uso😅 es más ni me peino 😂 Tampoco me saco las cejas, no uso ni pestañas postizas Jajajaja nada. A mi mamá le da rabia que aveces salgo como una loca a la calle. Yo admiro esas mujeres que usan las cremas para el rostro que compran porque yo no me aplico ninguna de las que he comprado, nada. Es más cómo ando enferma y el salitre y el agua de la costa el shampoo no me hacía espuma llevo 5 días sin peinarme y tengo una rasta horrible, yo ni me peino 😂