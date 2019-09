La cantante tuvo que volver a cerrar su red social. Marbelle arremete contra internauta con comentarios racistas.

Un usuario de Twitter denunció a Marbelle por un comentario racista que recibió, al parecer sin explicación alguna.

Junto al mensaje del hombre, donde expresa que lo comparó con un animal (mico) por su apariencia, compartió una imagen de la conversación como evidencia y etiquetó las cuentas de diferentes senadores (Gustavo Petro, Gustavo Bolívar) y el caricaturista Mario Robert.

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf

— Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019