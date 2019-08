Novio de Daniela Legarda le hace broma sobre propuesta de matrimonio

View this post on Instagram

ES MI CUMPLEAÑOS!! 🎂🤗 Este año ha sido el año más loco de mi vida. Mi vida ha cambiado de muchas maneras que nunca imaginé. He aprendido mucho, pero una cosa que ahora sé, es que el mañana nunca se sabe, así que siempre sé la mejor versión de ti mismo. ¡Ama y trabaja duro por tus sueños! Gracias a Dios por permitirme vivir otro año. Prometo aprovecharlo al máximo. Hoy celebramos! ¡El cielo es el limite!🙏🏻⭐️ IT’S MY BIRTHDAY! 🎂🥰 This year has been the craziest year of my life. My life has changed in so many ways that I never imagined. I have learned so much but one thing that I now know is that tomorrow is never promised so always be the best version of yourself. Love and work hard for your dreams! Thank you God for allowing me to see another year. I promise to make the best of it. Today we celebrate! The sky is the limit! ⭐️