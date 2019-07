La actriz cautivó a más de una generación con su actuación en la televisión colombiana; ahora que se encuentra un poco alejada de proyectos nacionales, sigue dando de qué hablar pero por sus redes sociales. Margarita Rosa generó polémica tras revelar las 'drogas duras' que consume.



Margarita Rosa de Francisco es muy activa en redes sociales. Y es que la colombiana no duda en escribir su postura frente a temas polémicos del país, al igual que en responderle a los que se pasan de chistosos con su imagen.

En esta ocasión, la actriz volvió a criticar a los usuarios en Twitter que le dijeron "marihuanera" y drogadicta. Pero, en esta oportunidad, su respuesta irónica no fue debidamente interpretada.

Yo no sé por qué los moralistas de este platanal insisten en que me gusta la marihuana. En realidad, la detesto. Lo mío son las drogas duras.

Rápidamente, las palabras de la mujer se viralizaron, alcanzando más de nueve mil 'Me gusta' y más de 700 comentarios. Los usuarios de la red social se tomaron literalmente, el gesto de "drogas más duras".

"Mínimo estás trabada en este momento ya lo tuyo es bazuco mija estás igual al Pirry", "Margarita Rosa, en realidad no importa que diga la gente, ni que consumas tú. Lo único importante es ese maravilloso y sensible ser humano que tú eres", "Jajaja a mí también me encanta la vitamina E la C. El hierro no sé qué hay por ahí más duro", fueron algunos de los comentarios.