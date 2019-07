Luego de un contundente mensaje de la empresaria, por el plagio de su producto, algunas personas la criticaron fuertemente. Es por eso que la mujer no se quedó en silenció y respondió. Yina Calderón se emberracó con quienes intentan suplantar su negocio de fajas.

Yina se despachó contra quienes están usando su método en fajas. Al parecer, el mercado de fajas para adelgazar cada vez coge más auge, pero personas están tomando el desarrollo de la polémica mujer y están haciendo de las suyas. Ante ello, la empresaria no se quedó callada y les respondió.

En una de las recientes historias de Instagram, la mujer recordó que su especialización es en fajas por eso es su producto. Pero al parecer el mercado en el que estaba incursionando se han ido involucrando personas inescrupulosas que han falsificado sus creaciones.

Tras estas fuertes palabras, internautas le respondieron a la empresaria que esa no es manera de referirse a la competencia. Si bien, las fajas que ella ha desarrollado, al parecer, son muy eficientes no significa que es la única.

Varias personas se unieron al requerimiento de la mujer, buscando explicaciones por las historias de la empresaria. Si bien en el video, la mujer había revelado que las fajas de yeso están registradas por ella y a su nombre, lo volvió a responder una vez más.

Y es que al parecer no solo se copiaron del molde de las fajas. Al parecer, las cuentas que están promocionando las fajas también están usando la misma publicidad de Yina.

"No pueden copiar nuestros moldes, eso no se hace. Que hagan fajas nuevas, eso no me importa, pero que no copien lo que yo cree y que no usen nuestras fotos". Y además añadió: "Que hagan lo que yo hago, inventarlas, investigar y no copiarme".