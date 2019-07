La modelo volvió estar en el ojo del huracán, pero está vez fue por un comentario que hizo respecto a su mascota. "Ellos no hablan" le dicen a Jessica Cediel luego que “conversara” con su mascota

Para nadie es un secreto que Perseo, su perro yorkshire terrier, es muy importante para la vida de Jessica. Constantemente, la modelo realiza publicaciones junto a su fiel compañero.

En las recientes horas, la presentadora decidió compartir una publicación dedicada solamente a su mascota. En el video se ve el cariño que tiene la colombiana por Perseo; incluso se lo demuestra mientras que lo acaricia, le da besos y le dice algunas palabras.

Pero, lo que llamó la atención de algunos usuarios de Instagram fue el mensaje con el que acompañó la publicación. Allí la presentadora escribió:

"Conversaciones con mi bebé, me derrito de amor cuando me "habla" ❤️ ( escuchen el vídeo) No hay amor más puro y fiel que el de los animales. Ellos nos aman sin importar quienes somos, que tenemos o como lucimos … Gracias papi Dios por mi Perseo".

Y es que si bien, los internautas la halagaron por el cariño que tiene con su mascotas, también le recordaron que no lo "humanizara".

"Ellos no hablan, son animales, no los humanicemos, es con cariño que opino", "Muy lindo como lo tratas, pero recuerda que es solo un animal", "El amor de un perro no se compara con nada, aunque ellos no hablan", dicen algunos de los comentarios.