Las contundentes palabras de Jota Mario a Sara Uribe antes de morir :

View this post on Instagram

"Sara, la televisión es lo más desagradecido que hay, pero es lo más apasionante también". Eso me lo dijo Jota Mario y nunca se me borró de la cabeza. Porque cuando tantas veces he pensado que voy a caerme, me acuerdo de esa conversación con él y me percato de que continuar es la única opción. ♥Muchas personas no te quieren ver, pero otras sí. ♥Muchas personas no te aprecian, pero otras sí. Y aquí seguimos. . Y aquí estoy luchando en esa televisión que yo disfruté, también, gracias a él, porque amaba verlo y tenerlo al otro lado, como también del mío. ♥Las últimas veces siempre lo escuché decir lo mucho que quería una casa en Cartagena, pasar sus años allá haciendo radio, pero lo que realmente él quería era entretener a través de la televisión. Él quería hacer trabajo social a través de ella. ¡Y lo hizo! Pero una vez salió, comenzó a vibrar alejado de esas sonrisas que siempre nos dio. . ♥Para Jota Mario, ni la casa en Cartagena, ni nada era suficiente, lo material no importaba tanto como lo que era verdaderamente importante para él: dar alegría a través de una pantalla. ♥A Jota Mario lo vamos a extrañar, ¡mucho! ¿Y saben una cosa? De él también aprendí que siempre detrás de esa cajita mágica que es la televisión…hay que sonreír con pasión. Gracias Jota. #BuenViajeJotaMario