Jessica Cediel habló de la muerte de Jota Mario Valencia

Acabo de enterarme de la muerte de Jota Mario Valencia y aún no puedo creerlo😢 Siempre estuviste en mis oraciones🙏🏻💔 Gran profesional con quien compartí 4 años de mi vida en el programa Muy Buenos Días del canal RCN y de quien aprendí mucho. Definitivamente la vida es un “ratico” por eso siempre hay que quedarnos con lo bueno de cada momento. Buen viaje Jota. Que Dios te tenga en su gloria. ❤️ Paz en su tumba y fuerza para toda su familia. 😞