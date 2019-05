La exprotagonista de 'Nuestra Tele' reveló imágenes sensibles en su Instagram. Esto con el fin de mostrar el resultado de los biopolímeros en su cola. Yina Calderón muestra cómo quedaron sus glúteos tras biopolímeros.

Yina Calderón por más de un año ha estado luchando con extraer la peligrosa sustancia de su cuerpo. Es por eso que aún luego del proceso que ha vivido (cirugías y terapias) sigue mostrando el perjuicio que tiene luego de los biopolímeros.

Con una foto la empresaria reveló que ya no tiene cola; pero no solo eso. Pese a que han logrado retirar el 80% de dicha sustancia, las secuelas siguen visibles.

Por medio de masajes en sus glúteos se pueden ver algunas bolas de biopolímeros, que se llaman fibrosis. El dolor en donde se encuentran las fibriosis producen un ardor y aunque son localizadas su extracción sigue siendo complicado.

Yina Calderón muestra cómo quedaron sus glúteos tras biopolímeros:

"Más bolas llamadas fibrosis, quedan gracias a las cirugías a las que me he sometido para retirar este veneno. El doctor ya me saco casi el 80 % de este veneno, ahora me encuentro mucho mejor; pero continúa la terapia", dice la descripción de la publicación.