El regreso de la presentadora, luego de ausentarse unos días por motivo de sus vacaciones, no fue como se esperaba. Ola de críticas a Catalina Gómez por reciente publicación

Usualmente Catalina es una de conductoras más queridas del programa. No obstante, en una de las recientes publicaciones los comentarios negativos abundaron.

Ola de críticas a Catalina Gómez por reciente publicación:

En la publicación que hicieron por la cuenta del programa, se ve a la presentadora mostrando su outfit.

Los usuarios de la red social, a diferencia de otras ocasiones, criticaron su estilo. Según algunos comentarios el largo de la falta y el material no le hicieron justicia al cuerpo de la presentadora. Además, de que le aporta más edad de la que realmente tiene Catalina.

"¡Ay no! pobre Catalina ¿por qué la visten así?, se ve muy mayor", "Cata hoy te vistieron terrible, lo siento", dicen algunos de los comentarios.

No siendo suficiente, continuaron mencionando que su actitud ya no es para el magazine. Un usuario mencionó que su seriedad no es algo que criticar, de hecho es muy bueno, pero no para le programa.

Pero, en ese momento se mencionó que la salida de la presentadora no iba a ser posible. Esto debido a que su esposo es el director de entretenimiento del canal Caracol.

"Para cuando la estructuración… fuera Catalina.. siempre con las mismas bobadas es tóxica para el programa", "Les tocaría cambiar el director es el esposo", escribieron algunos usuarios en la publicación.

La publicación poco a poco va aumentando el número de comentarios, pero al parecer a la presentadora no le interesa responder frente a sus detractores.

Sin embargo, algunos de los seguidores de la modelo han intentado mitigar los malos comentarios; sin tener mayor impacto.

