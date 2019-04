No es un secreto que Ana del Castillo le debe su popularidad al escándalo que protagonizó hace algunos meses. No obstante, la cantante no se ha podido alejar de las polémicas. La nueva polémica que Ana del castillo protagonizó

En esta ocasión la artista se enfrentó contra una de sus colegas luego de que se ganara el premio como 'Mejor agrupación femenina vallenata'.

La nueva polémica que Ana del castillo protagonizó:

Al parecer, Karen Lizarazo no se sintió del todo satisfecha con la actuación de Ana durante la gala. Por esa razón procedió a escribir en sus redes sociales: "La clase no se improvisa y la educación menos".

El mensaje no fue ignorado por los seguidores de Ana, y por la misma cantante. Es por eso que decide responder.

"La clase y la educación con la que me aceptan… No necesita ninguna explicación. El premio #YAESMIO (nombre de su reciente canción)" escribió en la publicación.

La indirecta entre las dos cantantes generó el rechazo por parte de los internautas. Si bien las dos mujeres hasta ahora están construyendo su carrera musical, no tiene porque recurrir a ese tipo de acciones. Además, los usuarios de la red social argumentaron que esta es la prueba que ratifica porque el generó que ellas interpretan no avanza.

"Por esta clase de enfrentamientos infantiles es que el vallenato femenino no crece", "Yo no veo a Poncho Zuletav echándose puyas con Beto Zabaleta. Cada quien tiene lo suyo", "Ninguna de las dos tiene clase ni buena música", son algunos de los comentarios que se encuentran en la anterior publicación.

Cabe resaltar que la popularidad de Ana del Castillo ha sido objeto de críticas. Luego del accidente que ella sufrió sus presentaciones han duplicado e incluso triplicado. Algo que es exagerado para una cantante que si bien tenía una carrera hecha, no tiene la misma experiencia que otros artistas que se encuentran en el mismo valor.

Recordemos que..

Ana del Castillo reveló que Juan Mindiola intentó atropellarla en dos ocasiones produciéndole heridas en todo su cuerpo. Y posteriormente, al parecer por una discusión se estrellaron contra un poste, lo cual le ocasionó más golpes.

Desde ese momento, la familia del hombre no se ha pronunciado. No obstante, se conoció que gracias a las pruebas que se encontraron, la artista inicio una pelea legal.

